Cum au fost scoși Trump și JD Vance de pe scenă după focurile de armă la cina corespondenților de la Casa Albă

Agenții Secret Service au intervenit prompt și i-au evacuat în grabă pe președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, după ce s-au auzit focuri de armă. Întregul moment a fost surprins într-o filmare.

Incidentul armat a avut loc sâmbătă seară la hotelul Washington Hilton, care găzduia cina corespondenţilor de la Casa Albă, la care se adunaseră președintele Trump și alți oficiali. Melania Trump, Prima Doamnă a SUA, a fost, de asemenea, evacuată rapid.

Mai mulți agenți ai Secret Service au strigat „s-au tras focuri de armă” în timpul evenimentului, potrivit CNN.

Trump, Melania, vicepreședintele JD Vance și mai mulți membri ai cabinetului lui Trump erau pe scenă când au fost scoși în grabă de Secret Service.

Trump: „Timpul de reacţie a fost incredibil”

După incident, președintele Donald Trump a ținut o conferință de presă la Casa Albă, în care a anunțat că un agent Secret Service a fost împuşcat de la mică distanţă, dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ.

„S-au petrecut multe lucruri acolo într-un timp foarte scurt”, a spus el în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă.

„Dar, repet, timpul de reacţie a fost cu adevărat incredibil”, a mai spus Trump.

Suspectul implicat în incidentul armat de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă a fost identificat ca fiind Cole Tomas Allen, un bărbat în vârstă de 31 de ani din California.

El lucra ca profesor şi dezvoltator de jocuri video în sudul Californiei, potrivit unui profil de LinkedIn care corespunde cu numele și fotografia.