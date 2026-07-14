Cum au închis procurorii bucureșteni un dosar de abuz sexual cu șapte victime între 13 și 19 ani

Dosarul Forever Young, care viza acuzații de abuz sexual asupra mai multor minore, a fost clasat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Conform ordonanței de clasare: în cinci dintre cazuri a intervenit prescripția răspunderii penale, iar în două s-a considerat că „fapta nu este prevăzută de legea penală”

În 2023, jurnalistele Medeea Stan și Diana Meseșan, astăzi la Snoop, respectiv Recorder, au publicat în Libertatea o serie de investigații pe acest subiect.

Jurnalistele au identificat cel puțin opt fete cu vârste între 10 și 19 ani, iar șase victime au vorbit cu ele despre fapte din perioada 2003-2019. Cel acuzat este Alexandru Marcu, proprietarul Forever Young, o afacere cu bijuterii lucrate manual, și al unui restaurant vegan din București. Tinerele și alți martori au explicat atunci cum Marcu a angajat fără acte și a abuzat sexual minore din familii vulnerabile.

Pe unele le-a convins să se mute cu el. Mai multe tinere au povestit că bărbatul întreținea relații sexuale în grup, inclusiv cu minore. Unii intervievați au numit grupul Forever Young o „sectă”. Contactat atunci de reportere, Marcu a spus că mărturiile sunt „calomnii”.

Plângeri penale pentru act sexual cu un minor și viol. „Faptul că vorbim schimbă ceva”

După ce au vorbit cu jurnalistele, patru tinere au depus, în 2022, plângere penală pentru act sexual cu minor, viol, coruperea și racolarea minorilor. Alte trei persoane au făcut plângere după publicarea articolelor, printre care Amalia*.

„Celelalte victime m-au ajutat să înțeleg ce mi s-a întâmplat. Faptul că vorbim schimbă ceva”, explică ea.

Marcu a fost audiat doar ca martor. Acesta a declarat că nu le-a cunoscut pe patru dintre fete. În privința celorlalte, a negat relațiile sexuale sau că ar fi lucrat pentru el. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a închis recent dosarul, care trecuse și pe la DIICOT.

Conform ordonanței de clasare: în cinci dintre cazuri a intervenit prescripția răspunderii penale, iar în două s-a considerat că „fapta nu este prevăzută de legea penală” – inclusiv în privința Antoniei*.

„Statul român ne demotivează și mai mult”

Antonia avea 16 ani când lucra pentru Marcu, cu 23 de ani mai în vârstă, și locuia cu el, iar acesta a manipulat-o să aibă relații sexuale. Procurorul a concluzionat că „nu rezultă existența unei situații de autoritate, influență”.

„Problema este acum și despre statul român, care ne demotivează și mai mult. Vrem să utilizăm toate metodele prin care să putem să continuăm și să obținem dreptate”, spune astăzi Antonia.

Nu regretă că a făcut plângerea și că a mers la audierile unde a trebuit să povestească în detaliu abuzul, în repetate rânduri: „Îmi doresc ca alte fete să nu treacă prin același lucru, ceea ce îmi dă speranță și motivație să merg mai departe”.

„Audierile aveau loc doar la insistențele noastre”, acuză avocatul tinerelor

Ionuț Dițu, avocatul tinerelor, spune că a formulat plângere împotriva soluției de clasare. Acesta indică nereguli în desfășurarea anchetei: „Nu s-a efectuat nicio expertiză psihologică, audierile aveau loc doar la insistențele noastre, noi am propus toți martorii”.

Patricia*, care avea 19 ani când l-a cunoscut pe Marcu, povestește cum a trăit perioada cercetărilor: „Se mișcau foarte greu lucrurile, termenul de prescripție curgea și ne scădeau șansele. În fiecare seară, înainte de culcare, mă gândesc la dosar”.

Fata spune că a lucrat în atelierul de bijuterii și în restaurantul vegan. Într-o seară, după ce Patricia abia se despărțise de prietenul ei, Marcu a atins-o în zonele intime, le-a relatat tânăra jurnalistelor și anchetatorilor. Patricia a explicat că „a înghețat” din cauza raportului de putere.

* Numele au fost schimbate la cererea tinerelor, pentru a le proteja identitatea.

* Dacă ai trecut sau treci printr-un abuz, contactează organizații precum Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale și Centrul Filia.

