Cum au întâmpinat PSD, AUR, PNL și USR decizia lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace al lui Trump. „A cântărit foarte mult”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, că va merge, în calitate de observator, la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace, organism creat de Donald Trump și numit de critici „concurență pentru ONU”. A fost prima mișcare majoră în politica externă a țării, iar anunțul a fost urmat inclusiv de unele critici în spațiul public legate de participarea României. HotNews a întrebat reprezentanți ai principalelor partide din România cum comentează decizia președintelui. Ce spun ei?

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace va fi organizată la Washington, pe 19 februarie. Pe lângă România, și Italia a anunțat că va participa în calitate de „observator”.

PNL: „Iarăși ajungem într-o situație în care toată lumea își dă cu părerea despre un subiect extrem de sensibil”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL) spune că prin participarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace se „reafirmă” angajamentul României pentru pace.

„Diplomația se demonstrează prin acțiune — participarea președintelui @NicusorDanRO la Consiliul pentru Pace din SUA, reprezentând România în calitate de observator, reafirmă angajamentul ferm al țării noastre pentru pace și disponibilitatea noastră de a contribui la reconstrucție și la sprijinirea soluționării conflictelor internaționale”, a scris Abrudean pe contul său de X.

Întrebat ulterior la Parlament de HotNews cum vede criticile din spațiul public cu privire la decizia președintelui Nicușor Dan de a merge la Washington, Abrudean a spus: „Eu cred că președintele a cântărit foarte mult până a luat această decizie. Din punctul meu de vedere, cred că este o decizie responsabilă și corectă în acest moment pentru România, care își dorește foarte mult să consolideze parteneriatul strategic cu Statele Unite”.

„A fost o decizie complicată, a luat-o în această direcție. Sigur, va fi analizată, discutată de către cei care se pricep, pentru că iarăși ajungem într-o situație în care toată lumea își dă cu părerea despre un subiect extrem de sensibil”, a declarat președintele Senatului.

Mircea Abrudean spune că în politica externă ar trebui să existe un consens politic, „pentru că nu este a unui partid sau a unui președinte, este a României. Din punctul meu de vedere, decizia este una corectă”, a explicat el.

AUR: „Este important ce alegem: să stăm pe colțul mesei și să privim din afară sau să jucăm un rol important”

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu, spune că partidul din care face parte a așteptat să vadă poziția Administrației Prezidențiale.

„Ei au primit acea scrisoare (n.r. – invitația de a face parte din Consiliul de Pace) Din păcate, am ajuns în ultimul moment să luăm această decizie. Este bine, totuși, că suntem reprezentați acolo, dar este important, pe mai departe, ce facem cu această poziție, dacă vom sta pe colțul mesei sau dacă vom merge mai departe să jucăm un rol important”, a spus reprezentantul AUR luni la Parlament, întrebat de HotNews.

„Așteptăm să fim și noi consultați pe această speță. După aceea, haideți să vedem și ce conțin toate scrisorile care au fost primite de Administrația Prezidențială, haideți să vedem ce spune și CSAT-ul, pentru că noi, până la ora actuală, nu avem decât o analiză despre care a vorbit domnul președinte Nicușor Dan”, a completat deputatul.

Întrebat dacă AUR susține de principiu că România ar trebui să devină membru deplin al Consiliului pentru Pace, Avrămescu a spus că trebuie analizate documentele primite de Administrația Prezidențială.

„Aveți, dumneavoastră, rezultatele acelei analize? Eu nu le-am văzut. Știm doar atât, că trebuie să mai analizeze. Este bine că România este prezentă la acest Consiliu, la această primă ședință. Mai departe, așa cum am spus, este important ce alegem, să stăm pe colțul mesei și să privim din afară sau să jucăm un rol important”, a spus el.

USR spune că participarea României la Consiliul pentru Pace este „un lucru bun”

Parlamentarul USR Ștefan Pălărie, care este și viceliderul senatorilor partidului, spune că principalul scop al Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump este acela de a „construi un instrument care să se ocupe de rezolvarea problemelor militare, de securitate, din Fâșia Gaza” în baza unei rezoluții ONU.

„Pe baza acestui mandat, dacă doriți, al acestui Consiliu al Păcii, România a pus câteva întrebări de clarificare. În ce măsură rămâne în corpul rezoluției ONU, la care, evident, și România este semnatară și parte, și în ce măsură avem elemente noi? Atâta vreme cât s-ar clarifica aceste elemente, putem să mergem mai departe pe o poziție asumată”, consideră reprezentatul USR.

„Această poziție asumată este de a participa în calitate de observator la Washington, la această reuniune, unde aduc atenția tuturor a faptului că pe lângă participările confirmate ale statelor precum Ungaria sau Bulgaria, state care chiar au semnat acordul la Davos, România are în acest moment statutul de observator, deci nu va plăti niciun ban pentru a avea această participare și acest statut”, a subliniat Pălărie, adăugând că și Cipru și un comisar european au confirmat până acum participarea.

El spune că România este aliniată cu „elemente din Europa pe această participare cu statut de observator”: „Cred că este un lucru bun această participare. Încă o dată, nu generează nicio obligație financiară și cred că vom veni cu mai multe clarități”.

PSD susține decizia lui Nicușor Dan

Și PSD crede că decizia lui Nicușor Dan a fost una corectă. Surse din conducerea partidului au spus că „e foarte bine” că președintele a ajuns la concluzia că România trebuie să participe la prima reuniune a noului for creat de Donald Trump.

„Este o idee foarte bună. Și mă bucur că România este prezentă acolo la masa deciziilor mari. Cred că președintele Nicușor Dan a luat o decizie foarte bună”, a declarat, luni, la Parlament, și ministru Energiei și deputatul PSD Bogdan Ivan.