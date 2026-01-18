România a fost invitată de Trump să facă parte din „Consiliul pentru Pace”. Planul președintelui american, care i-a atras acuzații că „ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”

Nicușor Dan și Donald Trump își strâng mâna la summitul NATO de la Haga. FOTO: Administrația Prezidențială

Administrația președintelui Donald Trump a invitat România să facă parte din „Consiliul pentru Pace” constituit pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza, a anunțat Palatul Cotroceni, duminică, într-un comunicat.

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, a transmis Cotroceniul. Informația a fost publicată inițial de G4Media.

Trump își face propria ONU

Liderii mai multor țări au primit sâmbătă o scrisoare prin care erau invitați să se alăture inițiativei Statelor Unite ce are numele de „Consiliul pentru Pace” care ar avea inițial ca scop încheierea conflictului din Gaza, dar care ar urma să fie extinsă pentru a aborda conflictele din alte părți, au spus surse diplomatice pentru Reuters.

Acestea au declarat sâmbătă că liderii Franței, Germaniei, Australiei și Canadei se numără printre cei invitați să facă parte din Consiliul pentru Pace.

Birourile președinților egiptean și turc au confirmat că au fost invitați. Un oficial al UE a declarat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată să reprezinte Uniunea Europeană.

Două surse diplomatice au declarat că scrisoarea prin care s-a făcut invitația include și o „cartă”.

„Este o «Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump» care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat un diplomat care a luat cunoștință de conținutul scrisorii, adăugând că aceasta descrie Consiliul ca fiind „o nouă abordare îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

Ministerul de Externe al Iordaniei a informat duminică dimineață că regele Abdullah a primit și el o invitație din partea lui Trump de a se alătura așa-numitului „Consiliu pentru pace”.

Ce americani a pus Trump în Consiliul de Pace

Casa Albă a anunțat vineri numele unor membri ai „Consiliui de pace” care va supraveghea guvernarea temporară a Fâșiei Gaza, care se află într-un armistițiu fragil din octombrie, notează Reuters.

Printre nume se numără secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony Blair și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Trump este președintele consiliului, conform unui plan dezvăluit de Casa Albă în octombrie.

Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat planul lui Trump, care prevede că un organism tehnocratic palestinian va fi supravegheat de consiliul internațional, care va supraveghea guvernarea Gazei pentru o perioadă de tranziție.

Mulți experți și apărători ai drepturilor omului au afirmat că supravegherea de către Trump a unui consiliu care va supraveghea guvernarea unui teritoriu străin seamănă cu o structură colonială, iar implicarea lui Blair a fost criticată anul trecut din cauza rolului său în războiul din Irak și a istoriei imperialismului britanic în Orientul Mijlociu.

Casa Albă nu a precizat responsabilitățile fiecărui membru al „consiliului executiv fondator”.

Consiliul va include, de asemenea, pe Marc Rowan, director executiv în domeniul fondurilor private de investiții și miliardar, pe Ajay Banga, președintele Băncii Mondiale, și pe Robert Gabriel, consilier al lui Trump, a transmis Casa Albă, adăugând că Nickolay Mladenov, fostul trimis al ONU în Orientul Mijlociu, va fi înaltul reprezentant pentru Gaza.