Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei

Reorganizarea într-un timp extrem de scurt, cu consecința concedierii a aproximativ 80 de salariați, „afectează independența funcțională a instituției”, motivează Curtea de Apel București hotărârea prin a suspendat reforma la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Autoritatea a contestat decizia, iar dosarul a fost trimis la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru un verdict definitiv.

În motivarea Curții de Apel București, consultată de HotNews, judecătorul subliniează că „există indicii temeinice privind nelegalitatea deciziilor de reorganizare”.

În cazul salariaților ASF și ANRE, aceeași instanță, Curtea de Apel București, a respins cererile privind suspendarea deciziilor privind reorganizarea și reducerea salariilor.

Reforma anunțată de Guvernul Bolojan la sfârșitul anului trecut în cazul ANCOM, ASF și ANRE a fost contestată în instanță de către angajați. Anticipând că procesele pot dura ani, angajații au apelat la un demers judiciar care să le asigură o soluție mai rapidă: au cerut instanței să suspende efectele deciziilor prin care le erau tăiate salariile și reduse posturi, până când procesele se vor soluționa definitiv pe fond.

Angajații ANCOM au obținut o soluție provizorie favorabilă în 30 decembrie, când Curtea de Apel București le-a dat câștig de cauză și a suspendat cele trei decizii semnate în 16 decembrie de președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, prin care instituția era reorganizată și erau stabilite criteriile de selecție a angajaților.

326 de angajați ANCOM s-au alăturat demersului în justiție, chiar dacă 250 dintre ei nu erau afectați de măsurile de reformă. În instanță, sindicatul și salariații au fost reprezentați de casa de avocatură a europaralementarului AUR Gheorghe Piperea.

Avocații au cerut suspendarea deciziilor privind reorganizarea ANCOM, acuzând Guvernul că vrea „să subordoneze autoritatea, a cărei independența este garantată de Constituție și de directivele europene”.

„Se aplică această presiune politică pentru o chestiune care a devenit o obsesie a Guvernului actual de a reduce deficitul bugetar, eventual pe seama oamenilor de rând, fără să se uite la celelalte cheltuieli. Atât prin reglementări europene, cât şi prin legile interne, se interzice subordonarea ANCOM față de puterea executivă”, a invocat avocatul angajaților ANCOM în instanță, potrivit motivării consultate de HotNews.

De partea cealaltă, juristul ANCOM a explicat că Legea 145/2025, privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome din România, în baza cărora au fost emise cele trei decizii privind reorganizarea instituției, a fost declarată constituțională, astfel că aplicarea ei era obligatorie.

„Indicii temeinice privind nelegalitatea deciziilor de reorganizare”

Curtea de Apel București a dat câștig de cauză angajaților ANCOM invocând că măsurile de reformă au fost puse în aplicare într-un timp prea scurt, fără criterii clare și transparente de restructurare, potrivit motivării publicate la aproape trei luni distanță de la pronunțare.

„Curtea constată că există indicii temeinice privind nelegalitatea deciziilor de reorganizare. Prin emiterea deciziei, conducerea ANCOM a încălcat principiile fundamentale ale stabilității și independenței autorității de reglementare, consacrate de OUG nr. 22/2009 și de Directivele europene în materie, nepermițând cunoaşterea cauzelor reale care au condus la afectarea structurii organizatorice, replierea compartimentelor, reducerea, redistribuirea sau înlăturarea reclamanţilor într-un timp extrem de scurt, cu carenţe asupra legalităţii actelor emise, creând pericolul iminent şi justificând demersul reclamanţilor.

Reorganizarea structurii organizatorice a ANCOM, divizarea unor departamente, cu consecința disponibilizării a aproximativ 80 de salariați, fără o analiză reală a acestui număr, afectează independența funcțională a instituției, a activităţii celorlalţi angajaţi cărora le-a suplimentat atribuţii necuprinse şi nejustificate în măsura dispusă”, se arată în motivarea hotărârii Curții de apel București.

„Sunt create premisele unei vătămări individuale grave cu caracter iminent și serios”

Judecătorul spune, de asemenea, că în decizia privind reducerea numărului de salariați „sunt evidente criterii subiective, neclare sub aspectul ordinii de aplicare a etapelor”.

În opinia Curții, deciziile privind reorganizarea ANCOM „încalcă principiile legalității, transparenței și nediscriminării, generează incertitudine profesională, instabilitate și disfuncționalități în activitatea instituției”.

Lipsa unor standarde clare și verificabile în conţinutul deciziilor emise creează „premisele unei vătămări individuale grave cu caracter iminent și serios”, subliniază judecătorul.

ANCOM a explicat la proces că deciziile de reorganizare s-au făcut prin aplicarea tuturor normelor din Codul Muncii referitoare la ordinea de prioritate, la situația pensionarilor pentru limita de vârstă.

Autoritatea a contestat decizia Curții de Apel București, dosarul fiind trimis instanței supreme pentru o decizie definitivă.

Câți angajați ar fi urmat să plece de la ANCOM de la 1 ianuarie

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM), condusă de Valeriu Zgonea, ar fi trebuit să concedieze 84 de angajați de la 1 ianuarie 2026, pentru a pune în aplicare reorganizarea cerută de legea 145/2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, potrivit datelor comunicate de instituție la solicitarea HotNews.ro.

Noua organigramă și statul de funcții din ANCOM, care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, au fost stabilite printr-o decizie semnată în 16 decembrie 2025 de președintele Valeriu Zgonea, potrivit unui document consultat de HotNews.ro.

Actul prevede inclusiv reorganizarea departamentului de consilieri de specialitate, din care fac parte Laura Zgonea, soția președintelui ANCOM, și Elena Cristina Ionescu, soţia lui Răzvan Ionescu, şeful interimar al SRI de peste doi ani. Laura Zgonea a demisionat după anunțarea măsurilor de reorganizare.

„La data intrării în vigoare a noii organigrame, 160 posturi vor fi desființate din care 89 sunt ocupate în prezent (5 plecări voluntare până la data de 31.12.2025 și 84 concedieri efective). Din numărul total de posturi desființate, 50 sunt posturi de specialitate (posturi vacante) și 110 posturi sunt de suport (26 posturi vacante și 84 posturi ocupate)”, preciza autoritatea.

ANRE, ASF și ANCOM sunt instituțiile unde angajații primesc printre cele mai mari salarii din sectorul public românesc. Cele trei autorități se autofinanțează din diverse taxe asupra sectoarelor pe care le supraveghează, taxe care se regăsesc în final în facturile pe care le plătesc românii la RCA, energie electrică și gaze naturale ori telefonie, internet și TV.

Anul trecut, salariul mediu net la a ANRE era de 18.635 lei, la ASF ajungea la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei.

În cazul salațiaților ASF și ANRE, Curtea de Apel București a respins cererile privind suspendarea deciziilor privind reorganizarea și reducerea salariilor. Deciziile nu sunt definitive și nu au fost încă motivate de instanță.