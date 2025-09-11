Cum au reușit mișcarea, provocarea și spiritul de aventură să unească liderii de business din România 

Peste 1.400 de km, în 27 de zile. #DrumulCareUnește, a doua ediție a proiectului Romanian Business Leaders pe Via Transilvanica, s-a încheiat weekend-ul trecut, cu segmentul Axente Sever – Bazna – Moșna – Biertan, powered by MedLife. Traseul a avut grade diferite de dificultate și a durat, în total, peste 20 de ore.

Marea finală a aventurii a început miercuri dimineață, când – la invitația MedLife din cadrul campaniei Sănătatea e plăcere – Lucian Andrușcă (Preh), Dan Șerban (Ejobs), Crina Suciu (Systema Global) și Rodica Istrate (Zega Software) au pornit într-o drumeție de 72 de km, alături de alți nouă lideri de business și antreprenori. Cu toții au fost uluiți de aventura trăită:

Una dintre cele mai grozave experiențe de până acum! Am mai mers pe munte și în drumeții, chiar și cu ascensiune, dar nu am mai mers atât de mult și teama asta că ești cu un grup de necunoscuți – am fost cu inima cât un purice la început, dar s-a dovedit a fi un grup foarte fain. Felul în care am ajuns să ne cunoaștem, în care ne-am împărțit proviziile, în care ne-am așteptat unul pe celălalt…. Unul dintre băieți s-a rănit la picioare și a trebuit să părăsească grupul mai repede, așa că s-a dus și ne-a pregătit cina – pentru toți 14! Cât despre traseu, ce m-a impresionat extraordinar de mult e că e total diferit față de o drumeție pe munte: am fost și prin păpușoi, și peste pârâuri, și pe asfalt, și printre casele oamenilor. Un membru al grupului era pasionat de vinuri și știa că e o cramă pe traseu și am bătut la poarta omului – evident că ne-a primit și ne-a ospătat, povestește cu entuziasm Crina Suciu, director de supravegheri la Systema Global.

Râdem, glumim, dar… ne și panicăm

La cocktailul de emoții s-a adăugat și… adrenalina. Lucian Andrușcă, Pre-Production Director Preh, a trăit fiecare clipă la intensitate maximă:

Cel mai „tensionat” moment a fost când am văzut pe o potecă urme de ursoaică cu pui, care au continuat în jur de 1 km. Ne-am încurajat reciproc, și am început să facem gălăgie cu fluierele și să strigăm până când urmele au început să se îndepărteze de direcția noastră. A fost o experiență minunată, alături de oameni minunati din diferite zone, industrii și locații, cu care am împărtășit provocări complet noi și, deși am avut de parcurs zilnic peste 20 de km, traseul a devenit mult mai ușor tocmai pentru că am fost împreună, ne-am motivat reciproc, ne-am ajutat, am împărțit resurse – chiar dacă nu ne cunoșteam de dinainte. Și pentru că am avut de împărtășit atât de multe unii altora, nici nu ne-am dat seama când au trecut kilometrii.

Joi seara, grupul a fost găzduit la biserica fortificată din Moșna. De abia când au ajuns la destinație, temerarii au început să simtă efectele efortului pe care l-au depus:

Doare peste tot, dar nu e problemă – tocmai de asta am acceptat provocarea, pentru că, deși practic orientarea sportivă, niciodată nu am făcut trasee atât de lungi și a fost ocazia ideală să mă bucur cu adevărat de pădure și să-mi testez limitele. Pe care se pare că mi le-am și depășit – evident, cu durerile de rigoare, dar care nu m-au oprit, mărturisește cu mândrie Dan Șerban, de la EJobs.

Sunt extrem de obosită, am picioarele cu un milion de furnici și umflate – deci este foarte dificil, dar nu imposibil, completează încurajator și Crina, conștientă de faptul că „să fim sănătoși” nu înseamnă doar rezultate bune în rapoartele medicale, ci și felul în care ne simțim în fiecare dimineață. Atunci când mâncăm și dormim mai bine și când facem mișcare, începem să trăim altfel: Fac sport și ce-mi este clar și sigur este că rezonez cu ideea asta, și nu doar ca un moft, ci ca o necesitate. Dacă nu-ți pui corpul în mișcare, nu ai cum să ajungi sănătos la finalul drumului. Și când o să ajung acasă, o să fac și mai multă mișcare, pentru că vreau să particip și la alte evenimente de acest fel și să-mi fie din ce în ce mai ușor, astfel încât să pot participa chiar și cu nepoții mei, continuă ea, inspirată de prezența în cadrul grupului a unui domn trecut de 70 de ani, alături de nepotul lui de 20.

Pentru toți acești oameni, mișcarea este parte integrantă din viață – pentru că au realizat că un stil de viață sănătos nu este o povară, ci un drum menit să ne ajute să ne redescoperim și să ne bucurăm mai mult de fiecare zi. Iar atunci când suntem bine cu noi, nici succesul profesional nu mai este atât de greu de atins.

O bulă mică, ce pune în mișcare lucruri mari

Vineri, toți aventurierii s-au reîntâlnit la Biertan, într-un cadru care a combinat mișcarea, natura și dialogul autentic. „Misiunea” echipei a fost să aducă la finish „Sudul României” – reprezentat printr-o bucată de lemn ce i-a fost încredințată la începutul cursei și care trebuia alipită bucății „de Nord”, aflată în posesia unui alt grup. Rodica Istrate, de la Zega Software, retrăiește cu emoție fiecare clipă:

Momentul de vineri seară, cu predarea ștafetei – când s-au unit cele două bucăți de Românii, a fost foarte emoționant. Iar sâmbătă dimineața am avut o sesiune de stretching, care ne-a prins tare bine după cele 3 zile intense. Este prima dată când merg pe Via Transilvanica, îmi doream de foarte multă vreme, și a fost o ocazie extraordinară să ajung prin tot felul de locuri pe care altfel nu le-aș fi luat în considerare. Și plec de aici cu ideea pe care am tot discutat-o cu colegii de potecă – și anume că suntem o bulă mică, poate nesemnificativă, dar care vrea să facă ceva pentru România, astfel încât copiii noștri să-și dorească să trăiască aici. Sunt foarte recunoscătoare și măgulită pentru zilele astea petrecute împreună cu oameni care vor să pună lucrurile în mișcare. A fost fabulos!

Și iată cum ideile potrivit cărora mișcarea regulată și un stil de viață sănătos ar fi greu de realizat și necesită sacrificii și eforturi constante devin pe zi ce trece un mit din ce în ce mai ușor de demontat. Un stil de viață sănătos poate fi susținut și fără presiune, rigiditate sau senzația de „obligație”. Cu alte cuvinte, sănătatea e plăcere, și nu chin.

Planuri pentru ediția de anul viitor, în jurul unui foc de tabără

După binemeritata și mult așteptata sesiune de stretching oferită de MedLife prin intermediul SWEAT – una dintre companiile sale din portofoliu, ziua de sâmbătă a continuat cu activități de conectare susținute de Petru Păcuraru, de la HPDI, și ceremonia de decernare a premiilor. Iar seara s-a încheiat cu un concert susținut chiar de RBL Band – prima trupă formată din membrii comunității de business și un simbol al prieteniei, al colaborării și al bucuriei de a construi împreună. Iar MedLife și-a luat angajamentul de a investi în comunitatea de afaceri din România și de a susține mediul de business, aducând împreună antreprenori și lideri din diverse industrii.

Experiența de pe Via Transilvanica a fost nu doar o provocare fizică, ci și un prilej de conectare și de inspirație – în linie cu misiunea MedLife de a încuraja un stil de viață sănătos. Pentru că suntem cu toții victime ale lipsei de timp, motivației și, uneori, chiar ale accesului la informații care să transforme grija față de propria sănătate într-un obicei zilnic, natural și plăcut. Cum a fost și această călătorie de reconectare cu natura, mișcare intensă și leadership colaborativ, în care sănătatea a devenit plăcere.

