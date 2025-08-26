Cum au schimbat inflația și austeritatea comportamentul la raft al românilor. Promoțiile și mărcile proprii țin consumul pe plus

Primele 6 luni din 2025 au înregistrat o turnură importantă în evoluția vânzărilor, care au re-intrat pe un trend descrescător, după un an de reluare a creșterii în consum în 2024, potrivit unui studiu transmis HotNews de către RetailZoom.

Supermarketurile își mențin atractivitatea – prin sortiment, proximitate, mărci proprii și promoții, continuă să crească în vânzări (4% în volume). Prin contrast, în 2024, toate formatele aveau o evoluție pozitivă, supermarketurile și convenience conducând creșterea în cantitate (6.6%, și 4.8% vs 2024).

Formatele convenience pierd din magnetismul câștigat în ultimii doi ani (-3% în volume).

Pet food, beauty & mâncarea gata preparată – sunt starurile începutului de an, cu o reintrare în topul creșterilor față de anul anterior a produselor pentru animale de companie;

Produsele pentru înfrumusețare & mâncarea gata preparată își mențin poziția în topul creșterii vânzărilor cantitative, trend ce s-a consolidat din pandemie până în prezent.

Alimente – principalul motor de creștere (+6.7% în valoare), susținut de creșteri stabile ale volumelor.

Îngrijire personală – creștere moderată a volumelor (+5.5%), determinată de promoții.

Întreținerea locuinței – creștere stabilă (+2.8%) datorată contribuției promoțiilor & scăderii prețurilor

Produse pentru fumat – scădere accentuată a cantităților (-7%), cauzată de reducerea promoțiilor și orientarea către alternative.

Top 15 cele mai vândute produse alimentare arată, în general, o tendință moderată de creștere vs anul trecut, cu o singură excepție: băuturile răcoritoare necarbonatate – care au înregistrat o tendință de scădere a numărului de bucăți vândute.

Vinul a fost categoria cu cea mai mare creștere cantitativă (11.6%), în timp ce berea, apa îmbuteliată, uleiul pentru gătit/de măsline și biscuiții se mențin la niveluri similiare celor de anul trecut.

S-au înregistrat creșteri semnificative de preț pentru uleiul pentru gătit/de măsline (în special ca urmare a modificărilor de preț la uleiul de floarea- soarelui) și pentru tabletele de ciocolată (pe fondul creșterii prețului la cacao și al modificării TVA-ului de la 9% la 19%)

Top 15 categorii nealimentare include 3 categorii cu o creștere de două cifre 11-15% – machiaj, hârtie igienică, prosoape de hârtie, în timp ce 4 categorii înregistrează scăderi. Majoritatea prețurilor au înregistrat scăderi, susținute de intensificarea promoțiilor.

Vânzările promoționale reprezintă aproximativ un sfert din totalul vânzărilor, rămânând la același nivel ca în 2024 (24.4% ian-iun25 vs 24.7% ian-iun24).

Cu toate acestea, se înregistrează o creștere semnificativă pentru contribuția promoțiilor dedicate produselor de îngrijire a casei (+4.4pp) și produselor de îngrijire personală (+3.2pp) – grupe de produse cu promoții constante, menite să împingă vânzările pe o traiectorie pozitivă

Mărcile proprii mențin trendul ușor de creștere din anii anteriori, ajungând la 19% cotă de piață în cantități vândute, mai arată analiza RetailZoom.

N.Red: RetailZoom este o companie de cercetare de piață specializată în furnizarea de analize și rapoarte bazate pe date din retail, în special pentru sectorul FMCG (bunuri de larg consum). Platforma utilizează tehnologii avansate de business intelligence și monitorizează vânzări, cote de piață, promoții și comportamentul de consum prin date colectate direct din rețelele de retail moderne și magazine tradiționale

