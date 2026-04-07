Cum descoperi muzică nouă online departe de algoritmul Spotify, în ediția de pe 8 aprilie a newsletterului Good Tech

Spotify, YouTube Music sau Apple Music îți sugerează automat piese, dar cât de des te duc cu adevărat spre ceva neașteptat, care să te surprindă sau să-ți deschidă un univers nou? În ediția de mâine a newsletterului Good Tech învățăm cum să ieșim din paradigma consumului pasiv de conținut și cum ne putem recăpăta „autonomia” asupra gustului personal.

Dacă ți-e dor să descoperi muzică nouă și prin alte metode decât ce îți livrează algoritmii de pe Spotify, Apple Music, YouTube Music etc trebuie să știi că încă poți face asta, chiar dacă presupune puțin mai mult efort din partea ta.

Pentru că, în esență, asta s-a schimbat: nu accesul la muzică (care e mai mare ca niciodată), ci felul în care ajungem la ea. Algoritmii sunt construiți să te țină într-o zonă familiară, confortabilă, unde șansele să dai skip sunt cât mai mici. Funcționează bine, poate chiar prea bine. După o vreme, începi să simți că toate piesele sună aproape la fel sau că nu te mai surprinde nimic cu adevărat.

În același timp, nu cred că ar trebui să vorbim despre eficiență când vine vorba de descoperit muzică. Nu despre asta a fost vorba vreodată. A fost despre întâmplare, despre recomandări bune și rele, despre momente în care dai peste ceva complet diferit de ce ascultai până atunci. Șansele ca asta să se întâmple în universul digital dominat de algoritmi azi sunt mai mici, dar nu înseamnă că nu poți face nimic în privința asta.

Ediția de mâine din Good Tech este despre metode simple prin care să găsești muzică nouă fără să lași totul pe mâna algoritmilor.