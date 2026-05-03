Cum descrie Alexandra Căpitănescu piesa cu care va reprezenta România la Eurovision. „Ne dorim să-i facem mândri pe toţi românii”

Alexandra Căpitănescu a declarat că melodia „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision 2026, „este mai mult decât o piesă”. „Este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună şi şansa de a cuceri publicul”, a afirmat artista înainte de a pleca spre Viena, conform unui comunicat TVR.

Reprezentanta României la concursul muzical din această lună a spus că merge în Austria „după luni intense de pregătire pentru semifinala din 14 mai”.

„Suntem gata să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest 2026. Pornim cu determinare, emoţii constructive, curaj şi mult entuziasm către cea mai mare scenă muzicală din Europa. ‘Choke Me’ este mai mult decât o piesă – este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună şi şansa de a cuceri publicul. Ne dorim să-i facem mândri pe toţi românii, atât prin prestaţia noastră, cât şi prin revenirea pe scena Eurovision”, a declarat ea, citată de Agerpres.

„Abia așteptăm să trăim din plin această experiență unică”

Șefa delegației pentru Eurovision Song Contest 2026 este Smaranda Vornicu. Din delegația care a plecat duminică la Viena mai fac parte Iuliana Marciuc, responsabil de proiect, și echipa artistică, tehnică, de producţie şi de promovare a participării României la competiţie.

Pe scenă vor urca Alexandra Căpitănescu și colegii ei de trupă, Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă.

„Abia aşteptăm să ajungem la Viena, să începem repetiţiile oficiale, să ne reîntâlnim cu ceilalţi concurenţi şi să trăim din plin această experienţă unică. Le mulţumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alături în aceste luni şi care au contribuit la visul nostru – acela de a readuce România în competiţie cu forţă şi încredere. Dacă şi voi credeţi în noi, nu uitaţi să ne votaţi în a doua semifinală, pe 14 mai, prin SMS sau online, folosind codul ’03’”, a mai declarat Alexandra Căpitănescu, într-o conferinţă de presă susţinută la Aeroportul Otopeni.

România va concura în a doua semifinală

Semifinalele competiției vor avea loc în 12 și 14 mai și vor fi transmise în direct de TVR 1. Alexandra Căpitănescu va cânta în cea de-a doua.

Finala se va desfășura în data de 16 mai.

Alături de România, în a doua semifinală vor mai concura Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia.

Cele mai bune clasări ale României au fost locul 2, ocupat în două rânduri (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010), respectiv poziția a 4-a (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).