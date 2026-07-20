Cum descrie Grindeanu majoritatea pe care și-o dorește PSD în Parlament. „Lucrurile par a sta mai bine decât în urmă cu două sau trei săptămâni”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în continuare nu există o majoritate în Parlament pentru învestirea unui Guvern, dar susține că „lucrurile par a sta mai bine decât în urmă cu două sau trei săptămâni” din perspectiva eforturilor pentru depășirea crizei politice.

Luni seară, la România TV, Sorin Grindeanu a spus că PSD va continua să încerce să creioneze „o majoritate care să excludă voturi extremiste, dar care să ofere o soluție de stabilitate pentru România”.

„Lucrurile par a sta mai bine decât în urmă cu două sau trei săptămâni. O să vedem în zilele următoare dacă președintele va considera necesar să ne mai cheme la o consultare”, a declarat liderul PSD.

Ce a spus despre AUR

Sorin Grindeanu a reiterat motivele pentru care susține că nu își dorește o colaborare guvernamentală între PSD și AUR, dar a adăugat că, „dincolo de o anumită disciplină de partid”, votul parlamentarilor la o eventuală învestire de guvern „este unul personal”.

„Respect votanții tuturor partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. În mod evident îmi doresc ca o parte dintre ei, dintre acești votanți, să înțeleagă că e nevoie să avem soluții reale la problemele de zi cu zi și nu avem nevoie de populism. Mai departe, însă, am spus că în acest moment îmi este greu să îmi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR”, a adăugat social-democratul.

„O minoritate de blocaj care ține România ostatică”

Întrebat dacă există un orizont de timp pentru deblocarea crizei politice, liderul PSD a răspuns că „în acest moment nu putem vorbi de o majoritate în Parlament”.

„Mai degrabă putem vorbi de o minoritate de blocaj, care practic ține România ostatică – și mă refer în mod evident la premierul demis Ilie Bolojan, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la domnia sa. Am fost deja de acord cu aproape toate variantele (…) pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic”, a continuat el.