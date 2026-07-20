VIDEO Grindeanu invocă „două motive” pentru care PSD nu poate să guverneze cu AUR / Cum definește un „parlamentar extremist”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu poate forma o alianță de guvernare cu AUR din „cel puțin două motive”, ce țin de „credibilitatea unor lideri” din formațiunea lui George Simion și de „acțiunile” acesteia.

Într-o conferință de presă, luni, la Parlament, liderul PSD a propus înființarea unei „comisii de criză” pentru legile PNRR și a fost întrebat de reporteri dacă și „parlamentari extremiști sunt bineveniți” în acest comitet.

„Am spus că voi înainta această propunere către toți, toate grupurile parlamentare. Sunt membri ai Parlamentului (…) Eu nu critic pe românii care i-au votat sau au votat anumite partide să intre în Parlament, dar pot să decid, pentru PSD exclusiv, cu cine pot să fac alianțe sau nu (…). Atâta timp cât în Parlamentul României, prin voința românilor, prin vot, au intrat partide, să spunem, de acest tip, eu n-am niciun motiv să critic, e voința românilor, dar pot să decid pentru PSD cu cine fac alianțe sau nu”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Cele „două motive” pentru care PSD nu vrea să guverneze alături de AUR

Liderul PSD a indicat „cel puțin două motive” în acest sens.

„În acest moment, din perspectiva PSD, nu putem să facem o alianță guvernamentală cu AUR, cel puțin două motive. Pe de o parte, credibilitatea unor lideri. Pe de altă parte, anumite acțiuni care intră în coliziune cu ceea ce credem noi despre valori europene și euroatlantice, dar e treaba PSD asta. Să facă cei de la PNL sau USR!”, a declarat Sorin Grindeanu.

El i-a acuzat pe unii lideri AUR, fără să îi numească, că „au o problemă de credibilitate”.

„Am o problemă cu anumiți lideri AUR, care au o problemă de credibilitate, din perspectiva mea, și care, cum să spun, o dată votează ca Bolojan să plece acasă, dar, totodată, prin acțiunile pe care le fac, îl țin pe Bolojan pe perfuzii, dar e treaba lor. Nu e treaba mea”, a continuat social-democratul.

Cum definește liderul PSD „un parlamentar extremist”

Sorin Grindeanu a fost întrebat de reporteri „ce înseamnă pentru PSD un parlamentar extremist”.

„Unul care, în acest moment, intră în coliziune cu principiile și valorile europene și euroatlantice, din perspectiva mea. Un parlamentar care critică sancțiunile contra Rusiei e un parlamentar extremist”, a răspuns Sorin Grindeanu.