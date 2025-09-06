Diplomația dură a lui Trump îi face pe rivalii săi să se apropie / „Îi place să-și pună aliații la colț pentru a obține concesii, dar riscă să-i trimită în brațele Chinei”

Un eveniment recent a aratătat cum încercările lui Donald Trump de a practica o diplomație dură, fără a lua în calcul și tarifele punitive impuse de SUA, au avut unele consecințe la care președintele american nu se aștepta, potrivit unei analize The New York Times.

Unele dintre tacticile de presiune ale lui Donald Trump asupra apar să aibă efectul invers, împingând potențialii săi aliați în brațele Chinei, scriu corespondentul ziarului la Casa Albă, Luke Broadwate, și jurnalistul care se ocupă de administrația Trump și de o serie de probleme legate de securitatea națională, David E. Sanger, într-o analiză publicată vineri de publicația americană.

În ianuarie, la Capitol, ministrul de externe al Indiei a fost așezat în primul rând la inaugurarea președintelui Trump, un semn al aprofundării relațiilor pe care o generație de președinți americani a încercat să le stabilească cu cea mai populată națiune din lume. Acum, la doar câteva luni distanță, Trump se plânge public că India l-a abandonat în favoarea Chinei, rivalul strategic al Washingtonului, scrie The Times.

„Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea Chinei, cea mai profundă și întunecată țară”, a scris Trump vineri dimineață pe Truth Social, postând o fotografie cu prim-ministrul indian Narendra Modi, președintele rus Vladimir V. Putin și liderul chinez Xi Jinping. Cei trei lideri s-au întâlnit în China la începutul acestei săptămâni. „Fie ca ei să aibă un viitor lung și prosper împreună!”, a adaugat el.

Mesajul liderului de la Casă Albă a fost o recunoaștere rară a faptului că încercările lui de a practica o diplomație dură au avut unele consecințe neprevăzute, scriu jurnaliștii americani. Parteneriatul instabil creat pentru a oferi o alternativă la leadershipul global al Occidentului, care a început cu China și Rusia, apoi s-a extins la Coreea de Nord și Iran, ar putea acum să includă – cel puțin episodic – India, cea mai mare democrație din lume, adăugă ei.

Președintele Donald Trump ține o fotografie cu el și cu Vladimir Putin în Alaska, după ce a anunțat că tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 va avea loc la Kennedy Center în decembrie, în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, DC, vineri, 22 august 2025. Credit line: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trump a încercat să minimizeze divergențele cu India

Este prea devreme pentru a prevedea dacă vizita lui Modi în China, prima în șapte ani, marchează o schimbare reală sau doar un avertisment adresat Washingtonului. În timpul Războiului Rece, India a condus Mișcarea de Nealiniere și are capacitatea de a întoarce superputerile una împotriva celeilalte. Acesta ar putea fi unul dintre acele momente, punctează sursa citată.

Mai târziu, vineri, Trump a încercat să minimizeze divergențele sale cu India. „Voi fi întotdeauna prieten cu Modi. Este un om minunat”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval. „Pur și simplu nu-mi place ceea ce face în acest moment. Dar India și Statele Unite au o relație specială. Nu este nimic îngrijorător. Avem doar ocazional momente dificile”.

Devashish Mitra, profesor de economie la Universitatea Syracuse, a afirmat că declarațiile oscilante ale lui Trump despre India subliniază îngrijorările țării cu privire la relația sa actuală cu Statele Unite.

„În acest moment, India consideră că Statele Unite nu sunt un partener foarte de încredere”, a afirmat Mitra. „”Credea că America este un aliat. Dacă India se îndreaptă spre China, aceasta va fi doar o prietenie de conveniență”, mai spune profesorul.

În postarea sa pe rețelele sociale, președintele american nu a menționat nimic despre rolul său în îndepărtarea Indiei. Dar, în timp ce Rusia și China s-au apropiat tot mai mult de-a lungul anilor, schimbarea în relația cu India a avut loc sub mandatul lui Trump — și în mare parte din cauza propriilor sale acțiuni, notează The New York Times.

„Președintelui îi place să-și pună aliații la colț”

În încercarea de a obține Premiul Nobel pentru Pace, Trump a afirmat că a „rezolvat” conflictul militar dintre India și Pakistan, ceea ce a înfuriat New Delhi, care neagă că el ar fi avut vreun rol în recentul armistițiu dintre cele două țări. În politica indiană, este de multă vreme foarte important ca țările străine să nu se amestece în relația delicată dintre New Delhi și Islamabad.

În plus, Trump a impus tarife mari asupra Indiei, despre care spune că sunt parțial o pedeapsă pentru achiziționarea de petrol din Rusia. Dar China este un importator mai mare de petrol rusesc, iar Trump nu a impus tarife similare Beijingului, probabil pentru că acesta are multe mijloace de a riposta, adaugă jurnaliștii ziarului american în analiză.

„Președintelui Trump îi place să-și pună aliații la colț și apoi să folosească această pârghie pentru a obține concesii”, a declarat Joshua T. White, profesor la Școala de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins. „Chiar dacă reușește să facă acest lucru cu prim-ministrul Modi, aceasta ar putea lăsa urme durabile asupra unei relații care are, fără îndoială, consecințe importante pentru Statele Unite.”

Trump a învățat tactici de negociere agresive în timpul ascensiunii sale în lumea imobiliară din New York și le-a folosit cu succes pentru a prelua controlul asupra Partidului Republican. Și, în timp ce multe țări s-au grăbit să semneze acorduri comerciale, să viziteze Casa Albă și să-l acopere pe Trump cu laude și cadouri, unele dintre încercările Casei Albe de a exercita presiuni asupra altor țări par să fi avut efectul invers, împingând potențialii aliați în brațele Chinei.

Cea mai mare dovadă că și-a trimis aliații în brațele Chinei

Conform The Times, cea mai mare dovadă a modului în care Trump a împins țările care au fost fundamental pro-americane în tabăra Chinei a venit la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai de săptămâna trecută. Acolo, Modi, aflat în vizită în China pentru prima dată în șapte ani, s-a ținut de mână și a râs cu Putin și Xi și a purtat o lungă conversație cu liderul rus în spatele limuzinei sale de lux fabricate în Rusia.

Vladimir Putin, prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele chinez Xi Jinping discută înaintea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) la Centrul de Convenții și Expoziții Meijiang din Tianjin, China, luni, 1 septembrie 2025.Credit line: Indian Prime Minister’s Office, Video Pool / AP / Profimedia

Dar nu a fost singurul, spun jurnaliștii. Liderii Egiptului, Turciei și Vietnamului, toate țări afectate de tarifele impuse de Trump, au participat și ei la reuniune. Fiecare dintre aceste țări a fost un partener important, chiar dacă uneori reticent, al Statelor Unite. Iar domnul Trump a îndepărtat Brazilia, în mare parte din cauza procesului împotriva fostului președinte Jair Bolsonaro, pe care îl consideră un aliat politic.

Trump a pedepsit Africa de Sud, o altă națiune cu care SUA se apropiase, după ce s-a plâns că sud-africanii care nu sunt de culoare erau discriminați de o nouă lege funciară. Într-un moment în care expulzează imigranții ilegali, el i-a invitat pe sud-africanii care nu sunt de culoare să vină în Statele Unite.

Una dintre cele mai importante evoluții geopolitice din ultimii ani

Postarea lui Trump a reprezentat o schimbare de ton față de începutul săptămânii, când părea indiferent față de parada militară organizată de China la Beijing pentru a sărbători 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, Trump a dat de înțeles că urmărea cu atenție reuniunea liderilor mondiali. Marți seara, el a postat sarcastic un mesaj adresat lui Xi, în care îi cerea să „transmită salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.

A fost una dintre primele ocazii în care președintele a recunoscut alianța dintre Rusia, China, Iran și Coreea de Nord – una dintre cele mai importante evoluții geopolitice din ultimii ani. Până acum, administrația a ignorat în mare măsură alianța dintre aceste puteri sau a vorbit despre dorința vagă de a îndepărta Rusia de China, exploatând probabil rivalitatea de lungă durată dintre cele două țări. Dimpotrivă, Putin și Xi par mai apropiați ca niciodată; au petrecut împreună aproape trei zile. Când Trump s-a întâlnit cu Putin la Anchorage luna trecută, întâlnirea a fost încheiată după mai puțin de trei ore, iar liderul rus a plecat fără să servească prânzul cu fructe de mare pregătit de Casa Albă, se menționează în analiză.

„Nu există nicio îndoială că abordarea adoptată de Trump în ultimele șapte luni de mandat a contribuit la formarea acestui grup de state nemulțumite. Aceste forțe erau active înainte ca el să preia al doilea mandat, dar acum se intensifică pe măsură ce națiunile și liderii caută alternative la alianța cu tabăra americană”, scrie The Times.

Riscă o ruptură greu de reparat

În acest sens, publicația amintește în analiza sa scenele care au avut loc în China săptămâna aceasta sunt un avertisment că o reorganizare a puterii este deja în curs, iar America are nevoie de o strategie pentru a face față acestei situații. Fostii oficiali ai administrației Biden, Kurt M. Campbell și Jake Sullivan, au avertizat săptămâna aceasta în revista Foreign Affairs că relațiile tensionate dintre SUA și India ar putea da Chinei un avantaj în materie de inovare.

„Traiectoria actuală riscă o ruptură care ar fi dificil de reparat, în detrimentul ambelor țări”, au avertizat ei. „Așa cum a arătat clar apariția prietenoasă a lui Modi în weekend alături de președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, Statele Unite ar putea ajunge să împingă India direct în brațele adversarilor săi.” Istoria Indiei sub dominația colonialistă britanică a contribuit, de asemenea, la aversiunea ei față de intimidare.

Ca răspuns la tarifele impuse de Trump, Shashi Tharoor, membru al Congresului Național Indian și președinte al Comitetului pentru Afaceri Externe, a declarat într-un interviu televizat: „Știu că există o furie puternică, deoarece publicul indian – nu uitați, după 200 de ani de colonialism” – „nu este pregătit să primească ordine de la nicio putere străină”.

Rajesh Rajagopalan, profesor de politică internațională la Universitatea Jawaharlal Nehru din New Delhi, a declarat că India nu este interesată să formeze un parteneriat cu China.

Cele două țări au avut recent o ciocnire mortală la granița comună, iar China a blocat eforturile Indiei de a fi inclusă în Consiliul de Securitate al ONU.

„Statele Unite nu au pierdut cu adevărat India”, a declarat domnul Rajagopalan. „Trump încearcă din răsputeri, în mod evident, să îndepărteze India, deoarece, evident, afirmațiile pe care le face sunt dificil de acceptat pentru orice lider indian. Dar, în afară de asta, cred că India este foarte interesată să aibă o relație strânsă cu Statele Unite. Dacă dorește India, o poate recâștiga.”