Cum distruge stresul cronic fertilitatea masculină? Mecanisme șocante și soluții practice

Fertilitatea masculină este influențată de o multitudine de factori, iar sănătatea mintală joacă un rol esențial în acest proces. Stresul cronic a fost identificat de numeroase studii ca având un impact negativ asupra producției și calității spermei, afectând astfel capacitatea unui bărbat de a concepe.

Stresul psihologic cronic activează axa hipotalamo-hipofizo-suprarenală (HHS), determinând o creștere a secreției de cortizol, cunoscut drept hormonul stresului. Nivelurile ridicate și prelungite de cortizol pot avea un efect inhibitor asupra axei hipotalamo-hipofizo-gonadale (HPG), responsabilă pentru reglarea hormonilor implicați în reproducere. Acest dezechilibru hormonal poate reduce secreția de testosteron, hormon esențial pentru producția de spermă și funcția testiculară optimă.

Pe 15 martie 2025, la Arcub București, Sala Mare, are loc un eveniment esențial pentru toți cei care își doresc să înțeleagă mai bine acest drum dificil și să descopere opțiunile disponibile pentru a deveni părinți. „Conferința pentru cuplurile care se luptă cu infertilitatea”, organizată de Totul despre Mame, aduce împreună specialiști de renume în fertilitate, psihologie și genetică, care vor oferi informații valoroase și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări. Poți achiziționa bilete de AICI.

Un studiu publicat în Reproductive Biology and Endocrinology a arătat că nivelurile crescute de cortizol la bărbați sunt asociate cu scăderea concentrației de spermatozoizi și a mobilității acestora. În plus, stresul cronic poate contribui la o rată mai mare de fragmentare a ADN-ului spermatic, ceea ce poate duce la infertilitate și la un risc crescut de avort spontan în cazul în care fertilizarea are loc.

Efectele stresului asupra spermatogenezei și sănătății spermei

Spermatogeneza, procesul prin care sunt produși spermatozoizii, este dependentă de un echilibru hormonal fin reglat. Testosteronul, hormonul luteinizant (LH) și hormonul foliculostimulant (FSH) sunt elemente esențiale în acest proces. Stresul perturbă acest echilibru prin mecanisme precum:

Reducerea nivelului de testosteron: Expunerea prelungită la stres determină inhibarea secreției de GnRH (hormon eliberator de gonadotropine), ceea ce reduce nivelurile de LH și FSH, scăzând astfel producția de testosteron.

Creșterea stresului oxidativ: Un studiu publicat în Journal of Reproductive Biology indică faptul că stresul cronic este corelat cu o creștere a speciilor reactive de oxigen (ROS) la nivel testicular, ceea ce poate deteriora membrana și ADN-ul spermatozoizilor.

Scăderea numărului și calității spermatozoizilor: Studiile arată că bărbații expuși la stres psihologic prezintă un număr redus de spermatozoizi și o motilitate scăzută a acestora, ceea ce afectează șansele de fertilizare.

Impactul comportamental al stresului asupra fertilității

Pe lângă efectele fiziologice, stresul poate duce la adoptarea unor comportamente nesănătoase care agravează și mai mult problema fertilității. Consumul excesiv de alcool și fumatul sunt factori care reduc calitatea spermei prin creșterea stresului oxidativ.

O alimentație dezechilibrată, bogată în grăsimi saturate și săracă în antioxidanți contribuie la apariția proceselor inflamatorii în organim ceea ce duce la deteriorarea spermatozoizilor. Și lipsa activității fizice poate agrava dezechilibrele hormonale și poate favoriza obezitatea, care este o altă cauză a infertilității masculine.

Nu în ultimul rând, tulburările de somn, cauzate de stres, afectează secreția nocturnă de testosteron și pot reduce capacitatea de producție a spermei.

Soluții pentru reducerea stresului și îmbunătățirea fertilității

Gestionarea stresului este esențială pentru menținerea fertilității masculine. Stilul de viață influențează foarte mult reacția organismului la stres, așa că mici schimbări în programul zilnic pot avea efecte mari. Sportul este unul dintre cei mai importanți factori pentru că ajută la reducerea nivelului de cortizol și stimulează producția de endorfine, îmbunătățind astfel echilibrul hormonal. De asemenea, consumul de alimente bogate în antioxidanți (fructe, legume, nuci) ajută la combaterea stresului oxidativ și protejează spermatogeneza.

Calitatea spermei poate fi îmbunătățită și de un program de somn regulat. Acesta contribuie la menținerea nivelului optim de testosteron și îmbunătățirea funcției testiculare.

Dincolo de activitate fizică, alimentație și un somn bun, sunt utile și tehnicile de relaxare care ajută la reducerea stresului. De asemenea, terapia cognitiv-comportamentală (CBT) ajută la reducerea anxietății și depresiei, factori corelați cu scăderea fertilității.

Stresul cronic afectează profund fertilitatea masculină prin mecanisme hormonale, stres oxidativ și comportamente nesănătoase. Studiile confirmă că gestionarea stresului prin exerciții fizice, alimentație echilibrată și tehnici de relaxare poate avea un impact pozitiv asupra calității spermei. Conștientizarea acestor efecte și adoptarea unor măsuri proactive sunt esențiale pentru menținerea sănătății reproductive și creșterea șanselor de concepție.

Conferința pentru cuplurile care luptă cu infertilitatea

Ai încercat totul, dar a doua liniuță pe testul de sarcină întârzie să apară? Vino la Conferința pentru cuplurile care se luptă cu infertilitatea și descoperă cele mai recente informații despre fertilitate, sprijin emoțional și inovații medicale. Poți achiziționa bilete de AICI.

Ce vei afla?

Factorii care influențează conceperea unui copil sănătos

Testele esențiale pentru sănătatea reproductivă

Echilibrul emoțional în această călătorie dificilă

Progrese medicale și soluții reale pentru infertilitate

Poveștile unor femei care au reușit

Cine sunt speakerii?

Îți vor oferi răspunsuri clare, bazate pe cele mai noi și brevetate descoperiri științifice, medici ginecologi, embriologi, geneticieni și psihologi:

Dr. Anca Coricovac – Specialist în reproducere umană asistată

Anca Coricovac este medic primar obstetrică – ginecologie, cu competență în infertilitatea cuplului, reproducere umană asistată și embriologie. Este doctor în știinte medicale din 2016 și lector în cadrul Programului Ministerului Sănătății de studii complementare în vederea obţinerii de atestate pentru medici – “Tratamentul infertilităţii cuplului si reproducere umană asistată – fertilizare in vitro”- pentru medicii specialiști și primari de obstetrică – ginecologie.

Dr. Dorina Codreanu – Expert în chirurgie endoscopică și tehnici de fertilitate

Dr. Dorina Codreanu este medic primar obstetrică-ginecologie, specializată în consultații de infertilitate și proceduri de reproducere asistată. Pasiunea pentru ceea ce face și activitatea didactică și academică i-au adus doamnei doctor Codreanu bursă de cercetător postdoctoral cu temă de studiu “Optimizarea protocoalelor de stimulare ovariana în fertilizarea în vitro“ . Dr. Dorina Codreanu oferă consultații ginecologice și obstetricale, asistă la naștere și este specializată în intervenții chirurgicale laparoscopice și histeroscopice.

Autor a numeroase lucrări științifice, printre care cunoscutul ghid clinic “Nașterea prematură“, Dorina Codreanu participă la studii clinice multinaționale importante, dar și la reuniuni științifice internaționale. În plus, este membru în societăți profesionale de profil, atât la nivel national, cât și international.

Dr. Maria Stratan – Specialist în genetică medicală

Dr. Maria Stratan a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiteanu” din Chișinău. Este membră a ESHG (European Society of Human Genetics) și a SRGM (Societatea Română de Genetică Medicală). În 2022, a urmat cursurile „Tehnici avansate de genetică moleculară” și „Next-Generation Reproductive Medicine”, Maastricht, Olanda. În 2023, a participat la cursul „Basic and Advanced Course in Genetic Counseling”, Bertinoro, Italia. Este medic specialist în genetică medicală în cadrul Laboratorului Medical Citogenomic și s-a alăturat clinicii Gynera în 2024.

Delia Peteu – Psiholog specializat în infertilitate

Psiholog, coach acreditat International Coaching Federation, consilier de dezvoltare personală și pregătită internațional în metoda Freedom Fertility Formula.

În ultimii 2 ani a creat 2 programe proprii de suport psiho-emoțional și consiliere: programul de sesiuni 1:1 ”Vreau să fiu Mamă” și seminarul ”Cum să navighezi experiența FIV cu calm și încredere”.

Nicole Brunel & Clarice Dinu – Povești reale de succes în lupta cu infertilitatea

Nicole Brunel este fondatoarea Asociației SOS Infertilitatea, o voce puternică în lupta pentru drepturile cuplurilor care se confruntă cu dificultăți de concepție. Prin activitatea sa, a contribuit la creșterea gradului de conștientizare asupra infertilității ca problemă medicală și socială, susținând inițiative legislative și oferind sprijin emoțional celor aflați în această călătorie. Cu o vastă experiență în advocacy și suport comunitar, Nicole este un exemplu de perseverență și speranță pentru cei care își doresc să devină părinți.

Clarice Dinu, redactor-șef HotNews, a devenit mamă la 47 de ani, prin ovodonație.

Parteneri

Parteneri principali: Clinica Gynera

Parteneri: HelpNet

Cu sprijinul: Kafune, Eisberg, Orbico, Macromex, Pain Plaisir