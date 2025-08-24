Cum este folosită inteligența artificială pentru a salva elefanții care sunt în pericol să fie loviți de tren

O provincie din India a pus la punct un sistem de avertizare care să salveze de la moarte elefanții ce ajung lângă șinele de cale ferată și sunt în mare pericol să fie loviți de tren. Sistemul este compus din turnuri de veghe, senzori de avertizare și camere video, însă intervin și oamenii, la nevoie.

În India trăiesc aproximativ 30.000 de elefanți, iar estimările oficiale arată că 75 au murit loviți de tren, între 2018 și 2023.

Sistemul de prevenție a fost implementat în provincia indiană Tamil Nadu, unde în zece ani au fost loviți de tren 36 de elefanți.

Au fost instalate 12 turnuri cu un total de 24 de camere video, totul alcătuind un sistem de avertizare care este declanșat când un elefant se apropie la mai mult de 30 de metri de cale ferată. Există și o cameră de control unde sunt patru oameni, în cazul în care este nevoie să se intervină pentru a-i îndepărta pe elefanți de șine.

Despre program au scris publicații precum BBC și Times of India. Costul proiectului este de aproape un milion de dolari.

Turnurile de veghe au fost instalate în noiembrie 2023, în locurile unde în trecut s-au produs cele mai multe accidente. Când un elefant se apropie periculos de mult de calea ferată, camerele cu infraroșu detectează acest lucru, alarma este declanșată și intervin lucrători de la Indian Railways, dar și pădurari.

În unele cazuri, trenurilor li se transmite semnal pentru a încetini, astfel încât elefanții să poată traversa în siguranță Un astfel de caz a fost într-o altă zonă din India, iar o turmă de 28 de elefanți a putut traversa în siguranță calea ferată. Pentru asta, un tren de marfă a staționat 30 de minute în cea mai apropiată gară.

De când sistemul este în vigoare nu a mai fost lovit niciun elefant în zonele cu probleme.

Datele din sistem arată că peste 6.500 de elefanți au traversat fără probleme calea ferată în zonele „păzite” de sistem, de când este funcțional.

De-a lungul timpului au fost multe incidente feroviare în care au fost implicați și elefanți. În 2012, un tren rapid a lovit o turmă de elefanți în estul Indiei, ucigând cinci dintre ei.

