Cum explică Ilie Bolojan decizia de a amâna „până la jumătatea lunii septembrie” interzicerea cumulului pensiei cu salariul

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Antena 3, că există „câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână, două, să identificăm problemele” înainte de a fi adoptată o măsură pentru a interzice cumularea pensiei cu salariul la stat.

Întrebat de ce a renunțat la această măsură, premierul a spus că „nu s-a renunțat la ea, ci a fost amânată până la jumătatea lunii septembrie”.

„Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână, două, să identificăm problemele. Gândiți-vă, de exemplu, că acum se definitivează posturile în învățământ și sunt câteva specializări, sunt câteva școli din România, să spunem, din zona de urban mic, de rural, unde avem în anumite discipline un deficit de profesori de specialitate. În domeniul de fizică, de exemplu, înțeleg că avem puțini profesori și multe catedre sunt acoperite de profesori pensionari”, a declarat Ilie Bolojan.

El susține că există o situație similară și în sistemul sanitar.

„Avem anumite discipline, anumite specialități în spitale, tot în spitale mai mici, tot în urbanul mic, unde nu avem medici de specialitate, care încă sunt acoperite de medici pensionari”, a adăugat liberalul.

Bolojan a precizat că sunt analizate și „aspectele care țin de constituționalitate”, având în vedere decizii anterioare ale CCR în această privință.

„Analizăm aspectele care țin de constituționalitate, pentru că, din nou, e o problemă și aici cu decizii ale Curții Constituționale, în așa fel încât în luna septembrie să putem veni, sau în pachetul următor, sau cu o altă măsură, directă, ordonanță, propunere, pentru a rezolva și această situație, pentru că, așa cum v-am spus, nu e o problemă să sune popular, ci e o problemă pur și simplu de echitate”, a conchis premierul Ilie Bolojan.

Surse politice au declarat pentru HotNews că în proiectul privind interzicerea cumulului de pensie cu salariul vor fi incluse excepții pentru angajații din Ministerul Afacerilor Externe și din sistemul de ordine publică și siguranță națională. Se discută includerea de excepții și pentru angajații din sănătate și educație.

