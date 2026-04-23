Cum explică ministrul Transporturilor că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte să demisioneze / Noile tarife

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, a subliniat, miercuri, după ce și-a înaintat demisia premierului Bolojan, că decizia privind creșterea prețurilor pentru călători a fost o propunere a Consiliului de Administrație al Metrorex.

„Știți că ministrul nu conduce Metrorex, este condus de Consiliul de Administrație, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administrație. A urmat toți pașii procedurali, mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin”, a explicat ministrul Transporturilor, la scurt timp după ce și-a dat demisia.

El a mai spus că „de la ultima creștere a prețului pe călătorie și până acum, energia electrica a crescut cu 160%”. S-a referit la scumpirea de la 1 ianuarie 2025, când o călătorie cu metroul a crescut de la 3 la 5 lei.

„Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care și-au asumat-o cei din conducere”, a adăugat Șerban.

Costurile mai ridicate cu energia electrică, apa și carburanții au fost și printre motivele invocate de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Noile tarife de la Metrorex

Inițial, după ce Metrorex ceruse aceste scumpiri pe care le considerau „necesare”, ministrul Ciprian Șerban a declarat că analizează dacă acestea „sunt sustenabile”.

El a semnat însă ordinul de ministru cu scumpirea călătoriilor, cu o zi înainte să-și dea demisia din funcție.

Astfel, o călătorie cu metroul va costa 7 lei, de la 1 mai, adică cu 40% mai mult decât costă acum.

Metrorex ceruse următoarele noi tarife:

O călătorie să coste 7 lei – în creștere de la 5 lei

Un abonament lunar să coste 140 de lei – de la 100 de lei

O cartelă valabilă 24 de ore să coste 18 lei – de la 12 lei

Anual, metroul din București transportă 156 de milioane de călători. Există cinci magistrale și 63 de stații.



