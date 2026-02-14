Cum explică șeful Cancelariei lui Bolojan de ce nu a fost redus nici acum numărul membrilor din Comisia secretizată de Ciolacu care examinează investițiile străine

Cancelaria premierului Ilie Bolojan nu a redus încă de la 11 la 7 numărul membrilor din Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD), așa cum a anunțat în luna iulie 2025, acest lucru urmând să fie făcut, în perioada următoare, printr-o ordonanță de urgență.

„Dacă era vorba doar de reducerea numărului de membri era simplu, dar ea a venit la pachet cu schimbarea întregului ecosistem decizional”, a precizat, pentru HotNews, Mihai Jurca, șeful Cancelariei.

Potrivit acestuia, „modificările care vor fi aduse în CEISD, precum și toate termenele reduse au implicat discuții extinse atât cu mediul de afaceri, cât și cu instituțiile de securitate națională și CSAT”.

Șeful Cancelariei a spus că „numărul de membri ai CEISD este reglementat prin legea de organizare a CEISD și reducerea nu putea fi făcută fără modificarea legii, lucru care se va face acum prin această Ordonanță de urgență”.

Pe de altă parte, a explicat acesta, „reducerea indemnizațiilor și scăderea numărului de experți s-a putut face în vara anului trecut prin modificarea regulamentului de organizare a CEISD”.

„Ceea ce trebuie să subliniez este faptul că peste tot unde am putut să reducem cheltuielile, și am dat cele două exemple care grevau cel mai mult bugetul, au fost reduse. Inclusiv membrilor bordului li s-a redus indemnizația”, a declarat Mihai Jurca.

De ce nu a fost desecretizată componența membrilor CEISD

HotNews l-a întrebat pe șeful Cancelariei lui Bolojan și de ce nu a desecretizat încă numele celor care fac parte din această Comisie, așa cum a anunțat în vara anului trecut.

„După ce va fi adoptat OUG-ul, reprezentanții vor fi menționați cu nume și prenume. Avem nevoie de această modificare legislativă. După ce trece ordonanța, oamenii vor fi la vedere. Oricum se știe că președintele CEISD este șeful Cancelariei. Este o secretizare de dragul de a secretiza. În momentul în care se trecere legislația voi face publică lista persoanelor care sunt, și membrii din consiliu si experții tehnici, nu avem niciun fel de problemă”, a spus Mihai Jurca.

Reorganizarea anunțată de Mihai Jurca în iulie 2025

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a anunțat în data de 18 iulie 2025 restructurarea comisiei descoperite de Ilie Bolojan, ai cărei membri puteau să-și dubleze salariile cu trei ședințe pe lună.

Jurca a anunțat atunci că numărul membrilor din conducerea CEISD va scădea de la 11, câți erau, la 7, „identic cu componența CSAT”, iar echipa tehnică va fi redusă de la 73 la 45 de membri.



Și indemnizația lunară urma să fie redusă.

În urma unei întrebări adresate de HotNews, Mihai Jurca a anunțat că va fi desecretizată componența acestei comisii. În luna ianuarie 2025, fostul premier Marcel Ciolacu a schimbat componența comisiei și, în același timp, a secretizat-o.

„O să desecretizez, probabil în vreo două săptămâni, când vom reveni cu o hotărâre sau o ordonanță. Fără nicio problemă va fi desecretizată”, a spus atunci Mihai Jurca, întrebat de HotNews dacă este avută în vedere desecretizarea componenței comisiei.

Ce schimbări se vor face acum prin OUG

Cancelaria premierului Ilie Bolojan a lansat vineri seară în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea numărului de membri cu drept de vot ai Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe, de la 11 membri, câți sunt în prezent, la 7 membri, în timp ce pragul tranzacțiilor care au nevoie de acest aviz va crește de la 2 milioane de euro la 5 milioane de euro.

Guvernul amintește, în proiect, că a redus indemnizațiile membrilor CEISD și ale experților, respectiv:

Pentru membrii Comisiei, în prezent, valoarea indemnizației lunare reprezintă 15% din indemnizația unui ministru (față de 30%, cât era înainte de modificarea legislativă adoptată de actualul guvern), indiferent de numărul ședințelor, adică aproximativ 1.900 de lei net lunar, indiferent la câte ședințe participă un membru al Comisiei. Înainte, indemnizația se acorda pentru participarea la fiecare ședință. Pentru experți, în prezent, valoarea indemnizației lunare reprezintă 12% din indemnizația unui ministru (față de 15%, înainte), indiferent de numărul ședințelor, adică aproximativ 1.500 de lei net lunar, indiferent la câte ședințe participă sau pregătește un expert. De asemenea, înainte indemnizația se acorda pentru fiecare ședință.”

Comisia pentru examinarea investițiilor directe (CEID), organ colegial fără personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României, va fi formată din următorii membri:

a) Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, care va avea calitatea de președinte al CEID

b) un reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

c) un reprezentant al Ministerului Finanțelor

d) un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale

e) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne

f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe

g) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

În cadrul CEID, reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii, ai Serviciului de Informaţii Externe, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale şi ai Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior au calitatea de invitaţi permanenţi.

De asemenea, în funcție de domeniul de activitate vizat de investiția supusă examinării, CEID poate invita, fără drept de vot, reprezentanți ai autorităților sau instituțiilor publice competente, inclusiv ai ministerelor cu atribuții în domeniul respectiv, în vederea formulării de puncte de vedere sau acordării de expertiză de specialitate.

Procedura de depunere a cererilor de examinare de către investitori va fi complet digitalizată, fiind pusă la dispoziție o platformă digitală dedicată, dezvoltată de STS. Taxa de examinare va fi redusă la jumătate, de la 10.000 de euro cât este în prezent, la 5.000 de euro. Activitatea se va autofinanța, iar surplusul va fi vărsat la bugetul de stat la sfârșitul anului.

Procedura administrativă va fi simplificată și scurtată. Dacă în prezent durata totală a analizei și a emiterii documentelor de autorizare către investitor este de 125 de zile, acest termen se va reduce la mai mult de jumătate, respectiv la 60 de zile calendaristice, iar termenul de analiză va fi micșorat de la 60 de zile calendaristice la 45 de zile calendaristice.