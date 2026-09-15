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Actualitate

Cum explică un lider AUR prezența unor membri ai partidului în Piața Victoriei. „Atunci era voie, acum brusc nu mai este voie?”

Vladimir Ionescu
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Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat că în societatea românească s-a acumulat „o tensiune care este masivă” și care se reflectă inclusiv în ascensiunea partidului din care face parte.