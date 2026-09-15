Cum explică un lider AUR prezența unor membri ai partidului în Piața Victoriei. „Atunci era voie, acum brusc nu mai este voie?”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat că în societatea românească s-a acumulat „o tensiune care este masivă” și care se reflectă inclusiv în ascensiunea partidului din care face parte.

Întrebat la Euronews de ce au fost membri ai AUR la protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei, Dan Dungaciu a invocat tensiunea „enormă” care există în societate și dorința partidului de a se solidariza cu „oamenii care se simt nedreptățiți”.

„Dincolo de toată această violență, care, sigur, apare la televizor, e foarte vizibilă, e foarte palpabilă și, evident, care trebuie respinsă și repudiată, ceea ce riscăm să nu înțelegem când vedem asemenea lucruri este că există în societatea românească acumulată o tensiune care este masivă, care e enormă, care nu se manifestă așa de fiecare dată, dar care se manifestă. Faptul că, de pildă, un partid care a fost la început un partid de protest, precum AUR, ajunge la 40%, se duce spre jumătate din populația României, este evident că este o formă de tensiune care există în societatea românească”, a spus Dan Dungaciu.

El consideră că la un astfel de protest pot participa și cei „care sunt de acord cu acea revendicare pe care o au niște oameni la un moment dat”, nu numai categoria profesională care organizează manifestația.

„Dacă există vreun protest pe o anumită temă, asta nu înseamnă că nu pot protesta și alții, care sunt de acord cu acea revendicare pe care o au niște oameni la un moment dat. Nu înseamnă că oamenii care se simt nedreptățiți, apropo de ce se întâmplă, nu știu, cu indemnizația copiilor sau cu un anumit tip de avantaje pe care nu le mai au, sau cu o anumită situație complicată, nu pot să fie sprijiniți de oameni care nu sunt în situația aceea nemijlocită”, a continuat prim-vicepreședintele AUR.

„Nu este ilegal, nu este interzis”

Dan Dungaciu a amintit că și la proteste din trecut au participat oameni politici.

„Putem fi solidari cu problemele oamenilor și să ne manifestăm această solidaritate inclusiv intrând în piață sau protestând alături de ei. Nu este ilegal, nu este interzis și, prin urmare, oricine poate să facă asta. Vreți să vă reamintesc câte manifestații au fost umplute cu parlamentari, deputați, oficiali, chiar, sau mai știu eu ce alte personaje atunci când se manifesta în București despre alte subiecte sau pe alte teme? Atunci era voie, acum brusc nu mai este voie? Sau care este criteriul de fapt?”, a adăugat el.

Întrebat dacă existau informații în AUR că urmează să aibă loc violențe, Dungaciu a spus: „Nu cred că era vorba de informații concrete”.

„Era vorba de posibilități ca aceste lucruri să se petreacă și, din punctul ăsta de vedere, președintele partidului a transmis un avertisment – perfect logic din multe puncte de vedere, mai ales că partidul AUR a participat la nenumărate manifestații și a avut parte, din păcate, în cariera partidului, atunci când era un partid de protest, de foarte multe infiltrări, de foarte multe provocări, de foarte multe deturnări ale mesajelor inițiale”, a mai declarat prim-vicepreședintele AUR.