Cum explică un primar italian decizia de a cumpăra vila dictatorului Mussolini. „Nu vom accepta niciodată nostalgici după fascism”

Imagine din noiembrie 2025 cu vila deținută cândva de dictatorul fascist Benito Mussolini la Riccione. Credit: Gallini/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Autoritățile locale din Riccione, Italia, au cumpărat vila în care dictatorul Benito Mussolini își petrecea vacanțele de vară, un pas descris de primarul de stânga al localității de pe coasta Mării Adriatice drept „un act de dragoste și viziune”, potrivit The Guardian.

Vila a fost abandonată ani de zile înainte de a fi cumpărată în finalul anilor 1990 de către banca de economii Cassa di Risparmio din Rimini, oraș aflat în apropierea localității Riccione. Compania a restaurat-o și a deschis-o în 2005, ca locație pentru expoziții de artă și alte evenimente publice, inclusiv pentru nunți.

Fundația Cassa di Risparmio a decis să o scoată la licitație anul trecut. Consilierii locali din Frații Italiei, partidul premierului Giorgia Meloni, au insistat că numele „Vila Musolini” trebuie păstrat indiferent cine va fi viitorul proprietar.

Primarul Daniel Angelini a spus că numele va rămâne același, în ciuda presiunii venite dinspre unii dintre aliații săi.

Istoria trebuie cultivată, nu „anulată”, a declarat edilul, care consideră că schimbarea numelui ar fi putut avea un „efect periculos” de a transforma vila într-un loc pentru „nostalgici după fascism (…), ceva ce această administrație nu va accepta niciodată”.

Istoria controversată a vilei lui Mussolini

Proprietatea are o istorie lungă și controversată. Construită în 1893 la doar câțiva pași de mare, ea a fost achiziționată de a doua soție a lui Mussolini, Rachele, în 1934. Dictatorul fascist, care s-a născut tot în regiunea Emilia-Romagna, în orașul Predappio, sosea acolo cu hidroavionul și o folosea adesea pentru afaceri guvernamentale în timpul șederilor sale.

Familia Mussolini a extins imobilul cu un al treilea etaj, construind și un teren de tenis.

Vila a intrat în proprietatea statului după Al Doilea Război Mondial, iar în anii 1950 și 1960 a fost folosită în diverse scopuri comerciale, inclusiv ca restaurant și clinică pentru câini.

În finalul anilor 1970, un primar comunist din Riccione a încercat să o demoleze cu un buldozer.