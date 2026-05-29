Cum explică Vladimir Putin declarația că războiul „se apropie de final”, după ce a refuzat din nou să dea termeni concreți

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că afirmația pe care a făcut-o în 9 mai, când spunea că războiul din Ucraina „se apropie de final”, s-a bazat pe o analiză a progreselor înregistrate de forțele Moscovei pe câmpul de luptă, potrivit Reuters.

Putin a refuzat din nou să ofere un calendar specific pentru încheierea războiului, dar susține că Rusia rămâne pregătită să continue discuțiile pentru o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina.

Declarațiile liderului rus vin în contextul în care, în 9 mai, când Rusia sărbătorea Ziua Victoriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, afirmase că războiul din Ucraina „se apropie de final” și că Moscova este dispusă să poarte discuții cu europenii.

Vineri, el a acuzat Occidentul că minte atunci când susține că Rusia se pregătește pentru un război cu Europa.

Vladimir Putin a mai spus că presei occidentale ar trebui să îi fie rușine pentru modul în care abordat ceea ce Moscova susține că a fost un atac cu dronă al forțelor ucrainene asupra unui cămin studențesc din Luganskul aflat sub ocupație rusă, care s-a soldat cu moartea a 21 de persoane.

Ce a spus despre Kaliningrad

Tot vineri, Vladimir Putin a fost întrebat de reporteri despre remarcile făcute în această lună de șeful diplomației lituaniene, Kestutis Budrys, care afirmase că „trebuie să le arătăm rușilor că suntem capabili să penetrăm mica fortăreață pe care au construit-o în Kaliningrad”.

În replică, liderul rus a spus că Moscova are la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a distruge pe orcine încearcă să atace exclava rusă Kaliningrad, potrivit Reuters.

Separat, răspunzând la o întrebare legată de rapoartele în care serviciile secrete ruse susțin că Ucraina a trimis operatori de drone în Letonia, Putin a afirmat că orice locație care reprezintă o amenințare la adresa Rusiei este considerată o țintă legitimă de către Moscova.