Reacția Kremlinului după ce șeful diplomației lituaniene a vorbit despre „penetrarea” Kaliningrad de către NATO: „Se apropie de nebunie”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a condamnat miercuri declarațiile făcute de șeful diplomației lituaniene, spunând că acestea „se apropie de nebunie” și că țările baltice „sunt cu adevărat maniacal de anti-ruse”, potrivit Reuters.

Ministrul lituanian al afacerilor externe, Kestutis Budrys, declarase că NATO trebuie să arate Moscovei că este capabilă „să penetreze” exclava rusă Kaliningrad.

Kaliningrad, o exclavă situată între Lituania și Polonia pe coasta baltică, are o populație de aproximativ 1 milion de locuitori și este puternic militarizată, fiind baza principală a Flotei ruse de la Marea Baltică.

„Trebuie să le arătăm rușilor că suntem capabili să penetrăm mica fortăreață pe care au construit-o în Kaliningrad. NATO are capacitatea, dacă este necesar, să facă una cu pământul apărarea antiaeriană și bazele de rachete rusești de acolo”, a afirmat ministrul lituanian Budrys, a cărui țară este o susținătoare fermă a Ucrainei, într-un interviu publicat luni de ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung.

Reacția Kremlinului

Întrebat miercuri despre această declarație, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a susținut la televiziunea rusă de stat că remarcile arată cât de nesăbuiți sunt politicienii din țările baltice, precum și că aceștia nu ar trebui luați în serios.

„Declarația se apropie de nebunie”, a spus Dmitri Peskov.

„Știți, din păcate, statele baltice – sunt cu adevărat maniacal de anti-ruse. Acest sentiment anti-rusesc le orbește, le împiedică să se gândească la viitor și le împiedică să facă ceea ce este în interesul acestor țări”, a adăugat reprezentantul Kremlinului.

În trecut, Moscova acuzase Occidentul că vrea să izoleze Kaliningrad. În decembrie, președintele Vladimir Putin a avertizat că Rusia va răspunde oricăror tentative de blocadă și că într-un astfel de scenariu există riscul unui „conflcit pe scară largă”.

Miercuri, legiuitorii Lituaniei au fost nevoiți să intre în adăpostul subteran, iar traficul aerian de la aeroportul din Vilnius a fost suspendat temporar, din cauza unei drone care a încălcat spațiul aerian al țării baltice, cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate care au avut loc în regiune.

Tot în regiunea baltică, în Estonia, un avion militar românesc F-16 din forța NATO de poliție aeriană a doborât marți o dronă aparent de origine ucraineană.