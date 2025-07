LIVE VIDEO Cum gândeşte un deputat SOS România, fost lider al Noii Drepte, la HotSpot LIVE, acum

Deputatul SOS România Tudor Ionescu, fost lider al organizației Noua Dreaptă, considerată promotoare a tezelor legionare, vine miercuri, de la 11.00, în studioul HotNews pentru a vorbi despre traseul său politic: de la marșuri identitare și retorică anti-UE, la sala de plen a Parlamentului României. Deputatul va vorbi despre legăturile sale cu mișcările naționaliste din România ultimelor două decenii și despre cum vede provocările fiscal-bugetare ale României.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu

Moderator: Dumneavoastră sunteți neo-legionar?

Tudor Ionescu: Eu sunt deputat al partidului SOS România, am 47 de ani, sunt român, creștin, naționalist și am în spate un vot popular, niște zeci de mii de români. Îmi propun să-i reprezint pe toți românii din țară.

Tocmai pentru că publicul are nevoie să vă cunoască, ca reprezentant al opoziției, vrem să știm cine sunteți, cum gândiți.

Partea biografică am epuizat-o.

Dar vă identificați drept neo-legionar?

Mă identific drept naționalist. Și sunt unul asumat. Acționez ca atare și lucrul ăsta se vede.

Întrebarea adresată era simplă. Nu puteți spune da sau nu?

Nu obișnuiesc să răspund cu da sau nu. Obișnuiesc să dezvolt.

Mulți oameni vă știu de când conduceați Noua Dreaptă, când coordonați și Marșul Normalității. Unul dintre aceste proteste a fost în toamna anului trecut, în fața sediului CCR, după decizia CCR de a o scoate din competiția prezidențială. Cum ați ajuns pe listele SOS România și să vă cunoașteți cu Diana Șoșoacă?

Eu sunt avocat, iar doamna Șoșoacă este tot avocată. Ne cunoaștem din profesie. Am protestat atunci față de decizia abuzivă a CCR de eliminare a unui candidat care îndeplinea toate condițiile.

Dvs v-ați cunoscut din profesie. După prima decizie CCR domnia sa a lansat o serie de mesaje publice: „Nu pot să spun decât trăiască legiunea și capitanul”. Declarația asta ne trimite și la istorie. Împărtășiți aceleași principii?

Dacă doriți explicații pe această temă, să o invitați pe doamna Șoșoacă.

Vă întreb dacă sunteți de acord.

Eu am fondat Noua Dreaptă când eram student. Am avut de luat o decizie la terminarea studiilor: dacă rămân în țară sau plec. Am decis să rămân. Am decis să rămânem în țară și să luptăm pentru România. Singura modalitate de a lupta coerent a fost aceea de a organiza acest demers sub forma unui ONG. În 2015, constatând că am epuizat metodele de luptă civică, am luat decizia de a înregistra Partidul Noua Dreaptă.

Am participat și în alegeri locale, constatând faptul că e foarte dificil să ajungi în Parlament, datorită legislației așa cum a fost ea croită de marile partide. Am văzut în 2024 că singura soluție e aceea de a uni forțele: mai multe partide cu măcar o parte din principii comune să își unească forțele.

Aș vrea să vă rog ne răspundeți la întrebări, asta este miza acestui dialog. De asta vă întreb dacă împărtășiți aceeași opinie cu Diana Șoșoacă. Vă întreb pentru că la un an după înființarea formală a Noii Drepte, în 2001 spuneați că: „nu cred că cineva poate să facă abstracție de doctrina legionară care poate fi pusă în practică și acum”. Deci sunteți de acord?

Dvs. veniți cu un citat din mine din 2001? Știți când suntem?

Vă mențineți opiniile?

M-aș fi bucurat să fi avut acest dialog atunci.

Miza celor care ne ascultă este să vă cunoască mai bine. Pentru asta, este și responsabilitatea dvs. de a răspunde la întrebări. Tot din aspectele biografice ale dvs. am remarcat trupa rock „Brigada de asalt”. E adevărat, nu?

Sigur că da. Am avut un demers cultural, muzical. Orice demers civic trebuie însoțit de un demers cultural. Trăim în 2025 într-un climat cultural de stânga.





Tudor Ionescu este deputat al partidului SOS România și fost lider al organizației Noua Dreaptă. A fost activ în spațiul public începând cu anii 2000, când organiza acțiuni naționaliste, iar astăzi face parte din grupul parlamentar SOS. Discutăm despre biografia sa politică, rolul său în construcția Noii Drepte și tranziția către activitatea parlamentară sub sigla SOS, după mai multe plecări din rândul membrilor fondatori și din conducerea formațiunii. Care sunt, în opinia lui Ionescu, realizările partidului în Parlament?

Deputatul SOS va vorbi şi despre poziționarea partidului față de războiul din Ucraina și relația cu Federația Rusă, precum și opiniile deputatului legate de politicile fiscal-bugetare aflate în dezbatere publică în România în contextul reformelor anunțate.

