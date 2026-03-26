Cum i-a explicat șeful NATO lui Trump că trebuie să mai aștepte până la o intervenție a Europei în Strâmtoarea Ormuz. „Statele Unite fac lucruri cruciale”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a reiterat susținerea pentru acțiunile președintelui american Donald Trump și a spus că Europa are nevoie de timp „să se adune laolaltă” pentru a se asigura că Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor țărilor, dar a ridicat câteva semne de întrebare cu privire la modul în care ar putea arăta această contribuție, a transmis The New York Times.

Joi, într-un briefing de presă la sediul NATO de la Bruxelles, Mark Rutte a spus că „aplaudă” acțiunile lansate de Statele Unite pentru „degradarea capacităților” iraniene din sectorul nuclear și cel balistic, care reprezentau o amenințare nu numai pentru Orientul Mijlociu, ci și pentru Europa.

Pe de altă parte, el a precizat că i-a transmis lui Trump, care își criticase aliații din acest motiv, că nu se poate aștepta la un ajutor rapid din partea liderilor în Golful Persic, având în vedere că aceștia nu au fost informați în prealabil despre operațiunea lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în 28 februarie.

„Europa a avut nevoie de timp pentru că Statele Unite, din motive întemeiate, nu au putut să își informeze aliații despre ce urma să se întâmple”, a declarat Rutte.

„Asta înseamnă că este nevoie de ceva timp pentru ca Europa să se adune laolaltă, iar acest lucru se întâmplă acum”, a adăugat secretarul general al NATO.

Oficialul a precizat că peste 30 de țări, dintre care majoritatea membre ale NATO, planifică în prezent cum „să se asigure că Strâmtoarea Ormuz, căile maritime sunt deschise”.

El a recunoscut că nu este clar când s-ar putea întâmpla acest lucru și că există și alte semne de întrebare în această privință.

„Într-adevăr, asta ridică întrebarea, având în vedere faptul că războiul este în desfășurare: ce înseamnă acest lucru în termeni «ce», «când» și «unde»”, a adăugat Mark Rutte, menționând însă că premierul britanic Keir Starmer conduce efortul multinațional „pentru a se asigura că aceste întrebări vor primi răspuns”.

„Statele Unite fac lucruri destul de cruciale pentru alianță”

Secretarul general al NATO a transmis un nou mesaj de susținere pentru președintele american Donald Trump.

„Statele Unite, sub acest președinte, fac lucruri care sunt destul de cruciale pentru alianță”, a spus Rutte.

În 22 martie, într-un interviu pentru CBS News, Mark Rutte declara că operațiunea inițiată de Trump în Orientul Mijlociu este una „crucială”, întrucât un Iran dotat cu arme nucleare ar reprezenta „o amenințare directă, o amenințare existențială pentru Israel, pentru regiune, pentru Europa, pentru stabilitatea lumii”.

„Am văzut sondajele, dar chiar sper că poporul american va fi alături de el, pentru că face asta ca să facă întreaga lume mai sigură”, mai afirma șeful NATO.