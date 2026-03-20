„Sunteți lași și ne vom aminti!”. Donald Trump lansează un atac dur la adresa NATO. Mesajul său pentru aliați, pe fondul războiului din Iran

Liderul de la Casa Albă și-a exprimat încă o dată, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, nemulțumirea profundă după refuzul aliaților NATO de a se implica în războiul din Iran.

Președintele Donald Trump i-a criticat vineri pe aliații NATO pentru lipsa lor de sprijin în războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Președintele SUA s-a plâns că țările NATO nu au dorit să se alăture luptei împotriva Iranului, dar totuși se plâng de prețurile ridicate ale petrolului.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Acum că lupta a fost câștigată din punct de vedere militar, cu un pericol foarte mic pentru ei, se plâng de prețurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile ridicate ale petrolului. Este atât de ușor pentru ei să o facă, cu un risc atât de mic”, a scris el.

„LAȘI, și ne vom AMINTI!”, a adăugat Trump, folosind ca de obicei majuscule pentru a accentua unele cuvinte.

Un apel respins de aliați

Trump a făcut apel la principalii aliați ai SUA și la alții, invitându-i să contribuie la asigurarea siguranței transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Președintele s-a lovit însă de un refuz ferm din partea unora sau de o reticență calculată din partea altora.

El a calificat marți drept „o greșeală cu adevărat prostească” refuzul statelor NATO de a acorda asistență SUA și a dat asigurări că ajutorul lor nu a fost în cele din urmă necesar.

Miercuri, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că aliații din cadrul NATO discută pentru a găsi cel mai bun mod de a redeschide strâmtoarea Ormuz.

„Suntem cu toții de acord, bineînțeles, că trebuie reluat comerțul și strâmtoarea trebuie redeschisă. Și ceea ce știu este că aliații lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi un mod de a merge înainte”, a spus Mark Rutte.

„Rău pentru viitorul NATO”

Într-un interviu acordat miercuri ziarului Financial Times, Trump mai lansase un avertisment la adresa aliaților.

„Dacă nu va exista niciun răspuns sau dacă va fi un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”, a spus el, cu referire la apelul pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz.

„Avem ceva numit NATO”, a spus Trump, care a criticat adesea alianța. „Am fost foarte amabili. Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi… Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta. Pentru că am spus de mult că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi”

Rugat să specifice ajutorul de care are nevoie, Trump a răspuns „orice ar fi”. El a adăugat că aliații ar trebui să trimită dragoare de mine, dintre care Europa deține mult mai multe decât SUA.

De asemenea, el dorea „oameni care să elimine niște actori negativi de pe țărmul [iranian]”. Trump a sugerat că își dorește echipe de comando europene sau alt ajutor militar pentru a elimina iranienii care creează „o pacoste” în Golf cu drone și mine navale.