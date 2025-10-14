VIDEO Unul dintre cei mai importanți sfătuitori ai președintelui Nicușor Dan vine LIVE la HotNews, de la ora 17:00

Fostul lider liberal Ludovic Orban vine în studioul HotNews, marţi, de la ora 17:00, pentru a spune ce sfaturi i-a dat preşedintelui Nicuşor Dan în prima săptămână de mandat, în calitate de consilier prezidenţial pe probleme de politică internă.

Ludovic Orban, noul consilier prezidențial pe probleme interne

Într-o perioadă în care instabilitatea coaliţiei de la guvernare, generată şi de lipsa acordului pe reforme majore, precum şi de ascensiunea popularităţii AUR sunt constante ale lumii politice din România, preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Ludovic Orban, în urmă cu o săptămână, consilier prezidențial pentru politică internă.

Printre cele mai discutate teme din mediul politic – unde există blocaj total în coaliție – se numără data organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, depăşită din punct de vedere legal, sau reforma administraţiei locale şi centrale.

Fost premier, candidat la prezidențialele din noiembrie 2024, care au fost anulate, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor Dan, în 2020, în cursa acestuia pentru Primăria Capitalei. El l-a susținut pe Nicușor Dan și la alegerile prezidențiale din luna mai.

„Nicușor Dan face politică, dar face politică într-un mod total diferit față de modul în care fac politică majoritatea celor din partidele de guvernare. Este un om onest, simplu, deschis, abordabil, un om cinstit, un om care nu are niciunul dintre păcatele care sunt detestate de cea mai mare parte a populației României la cei mai mulți dintre politicieni, în special la acei politicieni din partidele-stat, care au confiscat puterea în România și care își imaginează că li se cuvine orice”, spunea fostul președinte al PNL Ludovic Orban.