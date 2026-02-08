Cum încerca Epstein să se apropie de Vladimir Putin și alți oficiali ruși. Mesajul pentru liderul de la Kremlin

Noile documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA despre infractorul sexual defunct Jeffrey Epstein oferă o nouă perspectivă asupra încercărilor sale de a se apropia de înalți oficiali din Rusia, inclusiv de președintele Vladimir Putin, cu care Epstein a încercat să discute sau să se întâlnească de mai multe ori, potrivit CNN.

Documentele nu arată dacă infractorul sexual a reușit vreodată să ia contact cu liderul Rusiei. Analiștii spun că acestea doar sugerează că încerca să colaboreze cu figuri influente și să se poziționeze ca un fel de jucător puternic pe scena geopolitică.

În 9 mai 2013, într-un e-mail către fostul premier israelian Ehud Barak, Epstein a spus că Jagland „se duce să îl vadă pe Putin la Sochi” pe 20 mai și că l-a întrebat dacă se poate face disponibil pentru o întâlnire cu președintele rus „ca să îi explice cum poate Rusia să structureze acorduri pentru a încuraja investițiile occidentale”.

„Nu l-am întâlnit niciodată, voiam să știi”, a adăugat Epstein în e-mailul către Barak.

Mesaj în numele lui Epstein pentru Vladimir Putin

Câteva zile mai târziu, în 14 mai 2013, Jagland i-a spus lui Epstein că intenționează să îi transmită lui Putin un mesaj în numele lui Epstein și să îi spună că acesta ar putea fi util.

„Am un prieten care te poate ajuta să iei măsurile necesare (și apoi să te prezinte) şi să-l întrebi [dacă] este interesat să aibă o întâlnire cu tine””, i-a scris Jagland într-un e-mail lui Epstein.

Epstein i-a răspuns: „Se află într-o poziție unică pentru a face ceva măreț, așa cum a făcut Sputnik pentru cursa spațială. Îi poți spune că suntem apropiați și că îl sfătuiesc pe Gates. Este confidențial. Aș fi bucuros să-l întâlnesc, dar pentru minimum două-trei ore, nu mai puțin”.

Prin intermediul unui purtător de cuvânt, miliardarul Bill Gates a descris public întâlnirea cu Epstein drept o „eroare gravă de judecată”, dar a negat orice conduită necorespunzătoare.

Susținea că a refuzat o întâlnire cu liderul rus

Într-un alt e-mail către Barak, în 21 mai 2013, Epstein a afirmat, fără probe, că a respins cererea lui Putin de a se întâlni în timpul unei conferințe economice ruse la Sankt Petersburg. Epstein a spus că, dacă președintele rus vrea să îl întâlnească, „trebuie să-şi rezerve timp şi intimitate”. CNN precizează că este neclar dacă liderul rus a cerut vreodată să aibă o întâlnire cu Epstein.

După mai bine de un an, în iulie 2014, un e-mail primit de Epstein sugerează – fără să confirme – că aceasta avea o întâlnire planificată cu Putin și că îl invitase pe fondatorul LinkedIn să li se alăture. Joi Ito, pe atunci director al MIT Media Lab, i-a scris: „Nu am reușit să-l conving pe Reid să-și schimbe programul pentru a merge cu tine să vă întâlniți cu Putin. ;-)”.

În iunie 2018, Jagland i-a trimis lui Epstein un e-mail în care i-a spus că spera să stea la reședința lui din Paris și că se va întoarce de la Moscova, unde plănuia să se vadă cu Putin, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și Dmitri Medvedev, la acea vreme premier.

„Doar îmi pare rău că nu sunt cu tine ca să-i întâlnesc pe ruși”, i-a răspuns Epstein.

Joi, autoritățile norvegiene au anunțat că au deschis o investigație cu privire la Jagland pe baza informațiilor din documentele despre Epstein. Jagland neagă că ar fi comis vreo fărădelege, iar avocatul său a spus că acesta va coopera cu ancheta.

Documentele mai arată că Epstein se întâlnea frecvent la New York cu Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei la ONU, care a murit în 20 februarie 2017. Epstein se oferise chiar să îl ajute pe fiul lui Ciurkin să obțină un loc de muncă la o firmă de administrare a averilor din New York.

Legăturile cu serviciile secrete ale Rusiei

Documentele mai sugerează că Epstein a avut o relație strânsă cu cel puțin un rus care avea legături cu FSB, principalul serviciu de securitate al Rusiei și succesorul KGB. Epstein l-a numit pe Serghei Beliakov, despre care agenția rusă de știri TASS a scris că a absolvit Academia FSB din Moscova în 1999, „foarte bunul meu prieten” într-un e-mail din 2015 adresat miliardarului Peter Thiel.

Documentele arată că Epstein se oferise să i-l prezinte lui Belyakov, care conducea la acea vreme Fundația Forumului Economic din Sankt Petersburg, responsabilă cu organizarea celei mai mari conferințe economice din Rusia.

Marți, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că autoritățile de la Varșovia vor lansa o anchetă privind posibilele legături dintre Jeffrey Epstein și serviciile secrete ruse, precum și orice impact al acestora asupra Poloniei.