Cum își aleg românii vacanțele de 30 de ani la Christian Tour: încredere, suport constant și interacțiune umană

Turismul românesc s-a transformat radical în ultimele trei decenii. De la broșuri lucioase, albume foto răsfoite în agenții și recomandări primite „din om în om”, până la zeci de opțiuni disponibile online, la un click distanță. În această schimbare accelerată, agențiile de turism care au înțeles să se reinventeze au rămas relevante. Printre ele, Christian Tour, un nume pe care românii îl asociază, de aproape 30 de ani, cu încredere și suport constant.

Atunci: vacanțe cu autocarul, broșuri pe birou și încredere în agent

La începutul anilor 2000, alegerea unei vacanțe era un proces complet diferit față de cel de astăzi. Internetul era abia la început, iar principalele surse de informare erau agențiile fizice. Românii mergeau în sedii pentru a vedea fotografii, a compara oferte și a primi sfaturi personalizate.

Un studiu realizat în 2014 arată că destinațiile preferate erau litoralul românesc și stațiunile montane, iar ulterior au început să câștige teren Grecia, Turcia și Bulgaria. Călătoriile se făceau adesea cu mașina personală sau cu autocarul, cazările erau simple, de 2–3 stele, iar bugetul conta mai mult decât confortul.

„La începutul anilor 2000, turismul extern era limitat. Oamenii veneau în agenții și aveau nevoie de cineva care să le explice fiecare detaliu. Încrederea în agent era esențială”, își amintește Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour.

Pe măsură ce piața s-a maturizat, conceptul de all inclusive a început să apară timid, iar preferințele s-au diversificat. Dacă în 2014 România era încă destinația principală pentru aproape jumătate dintre turiști, în anii următori apetitul pentru vacanțe externe a crescut accelerat.

Acum: digital, personalizat, dar cu aceeași consultanță umană

Astăzi, românii caută în principal vacanțe all inclusive în hoteluri de 4 și 5 stele, zboară spre destinații din întreaga lume și rezervă mult mai rapid, folosind telefonul mobil sau laptopul.

Internetul a schimbat regulile jocului, iar agențiile de turism au fost nevoite să se adapteze. Christian Tour a ales să îmbine cele două lumi: pentru cei care preferă interacțiunea directă, rețeaua de peste 60 de agenții fizice rămâne activă, iar pentru generația digitală, compania a dezvoltat soluții online rapide și intuitive.

Astăzi, Christian Tour marchează o nouă etapă de transformare, trecând de la modelul clasic de touroperator la un model de OTA (Online Travel Agency), bazat pe tehnologie și integrarea completă a serviciilor de travel.

„Christian Tour nu mai este doar un touroperator. Prin investițiile pe care le facem în tehnologie, devenim o firmă de tehnologie cu aplicații și business în turism. Aceasta este schimbarea de paradigmă care va defini industria în următorii ani”, declară Cristian Pandel.

Transformarea presupune trecerea de la pachete turistice predefinite la un ecosistem digital complet. Printre cele mai importante lansări se numără Vuelo.ro, platforma de rezervări de bilete de avion care funcționează ca agregator de oferte, și Travel Prime, primul abonament de travel din România, care oferă discounturi, acces prioritar la promoții și suport dedicat pentru membri.

Într-o piață în care rezervările se pot face în câteva secunde, diferența nu mai stă doar în preț, ci în experiență. Iar ceea ce a rămas constant, în toți acești ani, este consultanța cu față umană și siguranța că, indiferent de context, există cineva care oferă suport.

De aproape trei decenii, românii aleg vacanțele la Christian Tour pentru că au învățat că dincolo de destinații, hoteluri și zboruri, cel mai important ingredient al unei călătorii reușite rămâne încrederea.

Articol susținut de Christian Tour