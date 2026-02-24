Rusia a fost nevoită să inițieze „o operațiune militară specială” în Ucraina în urmă cu patru ani ca urmare a faptului că guvernul naționalist ucrainean „a încercat să distrugă tot ce ținea de istoria și cultura rusă”, a declarat marți Dmitri Liubinski, adjunct al ministrului rus de externe.

Într-o intervenție în fața Consiliului Drepturilor Omului al ONU, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invadarea Ucrainei, Liubinski a insistat că, de fapt, „guvernul naționalist de la Kiev a început un război împotriva propriului popor”, relatează Agerpres.

Oficialul rus a adăugat că „rusofobia” s-a extins în întreaga Europă, ceea ce, a avertizat el, produce „noi spirale de xenofobie și discriminare”.

„Nu putem închide ochii atunci când au loc încălcări ale drepturilor omului în Ucraina, în Țările Baltice, în Republica Moldova și în multe țări occidentale”, a declarat viceministrul rus de externe, care a afirmat că în Europa există un „revizionism istoric”.

„Europa, care a suferit atât de multe pierderi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, apără astăzi agresiunea istorică, distruge memoriale și centre de comemorare care îi onorează pe cei care au luptat împotriva naziștilor”, a susținut Liubinski.

De asemenea, el a susținut că sancțiunile internaționale, ca măsură de presiune pentru a impune idei, „la final nu avantajează pe nimeni și ajung să submineze stabilitatea economică și politică a celor care le impun”.

Rusia a fost exclusă din Consiliul Drepturilor Omului al ONU în 2022 din cauza invaziei din Ucraina, deși poate să participe ca membru observator la dezbateri, însă fără drept de vot sau de a prezenta rezoluții.