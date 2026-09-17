Cum justifică judecătoarea „M-a sunat Lia” că vrea să revină în magistratură la câteva luni după ce s-a pensionat la 51 de ani

Mai mulți judecători pensionari au susținut joi interviul la CSM, solicitând reprimirea în profesie. Interviurile au fost foarte scurte, cu o singură excepție.

Fosta vicepreședintă a Curții de Apel București Ionela Tudor a susținut joi interviul în fața Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pentru reangajarea în magistratură, la câteva luni după ce s-a pensionat, la 51 de ani. Întrebată de ce s-a pensionat, ea a evitat un răspuns clar.

Judecătoarea Ionela Tudor: „Îmi lipsește sala de judecată”

Ultima candidată, Ionela Tudor, fosta vicepreședintă a Curții de Apel București, a vorbit timp de 9 minute în fața Secției pentru Judecători despre decizia revenirii în magistratură.

„Vin astăzi în fața domniilor voastre cu rugămintea de a fi reprimită în profesia de judecător, care îmi lipsește foarte mult. Îmi lipsește sala de judecată, îmi lipsesc colegii judecători pe care îi respect și îi apreciez foarte mult, alături de care am trăit cele mai emoționante, cele mai grele, dar și cele mai pline de satisfacții momente. Îmi lipsesc discuțiile, chiar și cele în contradictoriu, momentele în care deliberam după ședința de judecată până seara târziu”, a susținut judecătoarea.

Ea a spus că decizia de a reveni în magistratură „nu este o hotărâre de moment”:

„Este un act profund asumat, care își are rădăcinile în întreaga mea construcție profesională, începută acum aproape 30 de ani”.

Magistrata a făcut referire la începuturile sale profesionale, susținând că acolo se află „motivația” sa. A spus că a lucrat ca avocat timp de șase ani și jumătate, perioadă în care a realizat că „adevărata mea vocație nu este aceea de a sprijini apărarea uneia dintre părți, ci de a căuta adevărul în mod deplin și imparțial”.

După pensionare a intrat în avocatură: „A fost o perioadă în care am reflectat”

Ionela Tudor a vorbit despre parcursul său profesional ca magistrat, profesie în care a intrat în anul 2004, spunând că și-a desfășurat activitatea „cu pasiune și dăruire, cu respect înțelegere, empatie și iubire pentru oameni”.

„Am crezut întotdeauna că în centrul preocupării profesionale a unui judecător se află omul, pentru că justiția este făcută de oameni pentru oameni. După 21 de ani dăruiți profesiei de judecător și după 28 de ani de vechime în muncă, am decis să părăsesc profesia de judecător. Nu am vrut să rămân în pasivitate, am vrut să fiu în continuare activă, de aceea foarte repede am solicitat reactivarea în profesia de avocat, cea care reprezintă baza formării mele și căreia îi port recunoștință”, a mai spus judecătoarea Tudor.

Ea a susținut că intrarea în avocatură, după ce a părăsit magistratura, nu i-a oferit „împlinirea profesională“:

„Eu iubesc profesia de judecător, este profesia care mă împlinește, este parte din identitatea mea și este cea pe care vreau să o profesez în continuare. Tot ceea ce pot oferi își găsește utilitatea pe scaunul de judecător. Mai vreau să spun că această scurtă perioadă de detașare din profesia de judecător nu a însemnat o îndepărtare de la valorile magistraturii, a fost o perioadă în care am reflectat, am analizat, am chibzuit mult”.

Întrebările judecătorilor din CSM: „Nu ați spus de ce v-ați pensionat”

Fosta vicepreședintă a Curții de Apel București a evitat să vorbească despre decizia bruscă de a se pensiona. Judecătorul CSM Daniel Grădinaru a insistat pe această temă.

„Doamna judecător, nu ați spus de ce ați plecat în luna februarie, mai ales că s-a speculat cu plecarea dumneavoastră din sistem. Dacă puteți să ne explicați motivul”, a întrebat Grădinaru.

Judecătoarea Tudor a răspuns evaziv, spunând că a fost o decizie pe care a „luat-o în familie”: „La acel moment am considerat că este momentul să mă retrag”.

Un alt judecător din CSM, Alin Ene, a întrebat-o pe Ionela Tudor dacă revenirea în profesie într-o funcție inferioară nu este un pas înapoi: „Cum vedeți acest pas înapoi, practic. Din poziția de vicepreședinte al Curții de Apel în cea de judecător la Tribunalul Ilfov. E un pas mai jos”.

„Nu consider că este un pas mai jos. Eu mi-am desfășurat mare parte din activitatea de judecător la tribunal, 12 ani am lucrat la tribunal. Mie îmi place în primul rând să fiu judecător, funcțiile de conducere sunt niște responsabilități administrative pe care mi le-am asumat la un anumit moment dat, însă în structura mea interioară eu sunt judecător și pentru acest lucru vreau să mă întorc în profesie”, a conchis judecătoarea Tudor.

S-a pensionat la două luni după episodul „M-a sunat Lia”

Fostă vicepreședintă a Curții de Apel București Ionela Tudor s-a pensionat în luna februarie, dar decizia de ieșire la pensie o avea încă din anul 2023, anterior intrării în vigoare a modificărilor care limitau ca pensia să nu fie mai mare decât ultimul salariu net încasat, potrivit hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost aprobată pensionarea. Asemenea ei au procedat și ceilalți magistrați care îndeplineau condițiile de pensionare, arată deciziile CSM privind aprobarea pensionărilor.

Ieșirea din sistem a judecătoarei Ionela Tudor a avut loc la două luni distanță după un episod memorabil petrecut la Curtea de Apel București în timpul conferinței de presă extraordinare organizate de conducerea instanței după documentarul Recorder, „Justiție capturată”.

Evenimentul a fost o premieră pentru instituție și s-a desfășurat într-o sală de judecată.

Conferința a debutat cu declarațiile unei judecătoare de la Secția I penală a Curții de Apel București. Raluca Moroșanu, magistrat cu 26 de ani de experiență. Ea a spus că a venit pentru a-și susține colegul, Laurențiu Beșu, și pentru a confirma veridicitatea afirmațiilor acestuia din documentarul Recorder.

Președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, a susținut atunci că sistemul judiciar este supus unei campanii de „linșaj mediatic” și „demonizare”, prin contestarea întregii structuri de organizare, ridiculizarea conducerii și promovarea unor mesaje manipulate, uneori sub aparenta reprezentare profesională a unor persoane cu „eșec profesional-personal”.

În timpul conferinţei, vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, a fost surprinsă în timp ce îi spunea președintei instanței, Liana Arsenie: „M-a sunat Lia. Mă duc să vorbesc”. Judecătoarea Tudor a plecat, apoi a revenit lângă președinta Curții de Apel și i-a şoptit ce să răspundă. Momentul a fost semnalat de jurnaliștii Recorder.

Conferința s-a încheiat brusc, după ce președinta instanței a fost confruntată cu întrebări critice din partea jurnaliștilor.