Skip to content
Actualitate

Cum justifică judecătoarea „M-a sunat Lia” că vrea să revină în magistratură la câteva luni după ce s-a pensionat la 51 de ani

Maria Ionescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fosta vicepreședintă a Curții de Apel București Ionela Tudor a susținut joi interviul în fața Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pentru reangajarea în magistratură, la câteva luni după ce s-a pensionat, la 51 de ani. Întrebată de ce s-a pensionat, ea a evitat un răspuns clar. 

  • Ionela Tudor este judecătoarea surprinsă spunând „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” (n.r. – Lia Savonea) în conferința de presă a Curții de Apel București de după documentarul Recorder „Justiție capturată”.
  • Judecătoarea s-a pensionat în februarie, iar în iulie a făcut cerere către CSM pentru a fi reangajată.
  • Astăzi, ea a explicat la CSM de ce vrea să revină în magistratură, dar nu a răspuns concret de ce a plecat la pensie.
  • Magistrații reîncadrați primesc, pe lângă salariu, și 15% din pensia de serviciu, potrivit legii.
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.

Mai mulți judecători pensionari au susținut joi interviul la CSM, solicitând reprimirea în profesie. Interviurile au fost foarte scurte, cu o singură excepție.