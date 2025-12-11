VIDEO „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” / Dialog uluitor între președinta și vicepreședinta Curții de Apel, în timpul conferinței de presă

Vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, a fost surprinsă în timpul conferinței de presă de joi în timp ce îi spunea președintei instanței, care îi răspundea jurnalistului HotNews, că este sunată de „Lia”. Judecătoarea Tudor pleacă, apoi revine lângă președinta Curții de Apel și îi șoptește ce să răspundă.

Momentul a fost semnalat de jurnaliștii Recorder.

În documentarul „Justiție capturată”, jurnaliștii Recorder au mărturii de la mai mulți judecători care spun că actuala președintă a instanței supreme, Lia Savonea, este văzută drept un „conducător absolut al sistemului”, iar un exemplu este faptul că și-a păstrat influența asupra conducerii Curții de Apel București, pe care a condus-o în perioada 2012-2023.

Contactată de HotNews, președinta Curții Supreme, Lia Savonea, a declarat că în timpul conferinței de presă de joi a luat legătura cu judecătoarea Ionela Tudor, care se afla lângă președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, pentru a-i redirecționa o întrebare pe care ea o primise din partea presei.

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”

Când jurnalistul HotNews o întreabă pe președinta Curții de Apel București (CAB) despre implicarea politicienilor în dosare, mai exact despre declarațiile lui Cătălin Predoiu, atunci ministru al Justiției, vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, îi spune președintei Liana Nicoleta Arsenie că o sună „Lia”.

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, îi spune Ionela Tudor președintei CAB, în șoaptă, deși avea în față microfoanele.

Judecătoarea Ionela Tudor revine la pupitru – după aproximativ un minut – lângă președinta Curții de Apel, care îi răspundea jurnalistului HotNews.

În imaginile video se poate vedea că judecătoarea Ionela Tudor îi dictează apoi ce să spună în timp ce apleacă telefonul spre ea, iar președinta CAB își pune ochelarii și vorbește uitându-se în telefon. „Este exclus ca Predoiu să fi intervenit… Nu a sugerat…”, spune președinta Curții de Apel București.

Ionela Tudor, judecătoarea care a convocat magistrații la conferință „pentru susținere”

Înaintea conferinței de presă, judecătorii au primit, pe un grup intern, un mesaj de la judecătoarea Ionela Tudor, care este și purtătoare de cuvânt a instituției:

„Rugămintea doamnei președinte ( n.r. – Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti) este să veniți pentru susținere la conferința de presă. Trebuie să fim uniți împotriva acestui asalt împotriva justiției. Acum vă așteptăm la sala de consiliu. Vă rog să veniți cei care sunteți prezenți”.

Cine este judecătoarea Ionela Tudor

Ionela Tudor este unul din vicepreședinții Curții de Apel București.

Judecătoarea Ionela Tudor este cea care a dat soluții favorabile în dosarul privind suspendarea analizării doctoratului lui Nicolae Ciucă și în dosarul privind terenurile de la Ferma Băneasa. Această din urmă decizie a stat la baza achitării omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat inițial la 7 ani de închisoare.

Judecătoarea Ionela Tudor este cea care în martie 2022 a admis cererea fostului premier Nicolae Ciucă privind suspendarea înregistrării a trei sesizări de plagiat pentru teza sa de doctorat. Aceasta argumenta suspendarea analizării tezei de doctorat a lui Nicolae Ciucă cu nevoia de stabilitate. În plus, motiva Ionela Tudor că scandalul plagiatului ar putea avantaja adversarii politici a fostului premier.

„Generarea unei astfel de ştiri (despre situația analizei plagiatului n.r.) are un impact major în credibilitatea electoratului şi a partidului, care poate să conducă la retragerea încrederii acordate, mai ales în contextul social şi politic actual, în care este nevoie de o stabilitate în conducerea executivă a statului”, menționa judecătoarea Ionela Tudor în motivare.

Motivarea judecătoarei Tudor a stârnit ample critici în spațiul public. Centrul de Resurse Juridice a depus, în numele mai multor ONG-uri, o sesizare la Inspecția Judiciară, arătând că motivarea judecătoarei Ionela Tudor cuprinde ”evaluări ale completului cu privire la stabilitatea conducerii executive a statului, la cariera politică a reclamantului sau la credibilitatea partidului din care face parte în fața electoratului, ceea ce ar putea fi o încălcare a Legii privind statutul judecătorilor și procurorilor.” Inspecția Judiciară a clasat sesizarea.