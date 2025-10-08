Cum le răspunde ministrul Educației celor care contestă închiderea școlilor din cauza ploii

Școlile vor fi redeschise joi în București și în cele cinci județe vizate de codul roșu de ploi, spune ministrul Educației, Daniel David, care consideră „corectă” decizia de a-i ține miercuri acasă pe elevi.

Miercuri, școlile din București și din județele Constanța, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Ialomița sunt închise din cauza avertizării cod roșu de ploi.

Întrebat, la Digi24, cum le răspunde criticilor acestei decizii, ministrul Educației a spus că, din punctul său de vedere, hotărârea a fost una corectă, iar „Ministerul Educației nu putea decât să o implementeze”.

„Decizia este una legală. Nu este luată de către Ministerul Educației, ci de către comitetele pentru situații de urgență din acele județe, care, sigur, lucrează pe date probabilistice oferite de experți. Dincolo de acest aspect legal, însă, siguranța copiilor e mai importantă decât desfășurarea într-o zi a procesului educațional. Cred că decizia a fost una corectă, Ministerul Educației nu putea decât să o implementeze”, a declarat Daniel David.