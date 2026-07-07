Cum o descrie Trump pe Meloni acum, după tensiunile dintre cei doi. „A făcut o greșeală”

Președintele american Donald Trump a părut să își schimbe tonul în privința premierului italian Giorgia Meloni, marți, în cadrul declarațiilor făcute după ce a ajuns la Ankara pentru Summitul NATO, a scris AFP.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat în finalul lunii trecute, când Trump a declarat public că Meloni l-a „implorat” pentru o fotografie împreună la Summitul G7 și că a acceptat doar pentru că „i-a fost milă de ea”. Premierul italian a negat afirmațiile președintelui american și l-a acuzat că spune invenții.

În declarațiile de marți de la Ankara, liderul Statelor Unite a părut să adopte un ton mai conciliant.

„Cred că este o persoană drăguță, de fapt”, a afirmat Trump despre Meloni, în timpul unei conferințe comune de presă cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

„Am avut o relație proastă, oameni buni. Relația a devenit puțin proastă pentru că ea a refuzat să ne ajute (…). A refuzat să se implice în Strâmtoarea Ormuz”, a continuat președintele american, reiterându-și dezamăgirea față de aliații europeni.

„Îmi place de ea, cred că este o persoană drăguță, de fapt, dar cred că a făcut o greșeală… pur și simplu nu a fost acolo pentru noi și nu am fost mulțumit de asta”, a mai spus el.

„Un președinte al SUA căruia îi place să provoace”

Tot marți, șeful diplomației italiene declarase într-un interviu pentru ziarul La Stampa că guvernul de la Roma nu va mai răspunde remarcilor provocatoare pe care le face președintele Statelor Unite.

Trump „vorbește în numele său”, a spus oficialul italian. „Avem un președinte al SUA căruia îi place să provoace, mai ales pe rețelele sociale. Am decis să nu mai răspundem la aceste remarci, pentru a nu alimenta disputele dintre aliații noștri”, a adăugat el.