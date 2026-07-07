Italia refuză să-i mai răspundă lui Trump, după ce președintele SUA a cerut „ordin de restricție” împotriva lui Meloni

Anunțul diplomației de la Roma vine în momentul în care liderii NATO se pregătesc pentru o reuniune oficială în Turcia, la care va participa și Donald Trump, potrivit Reuters.

Italia nu va mai răspunde la remarcile provocatoare ale președintelui SUA, a declarat marți ministrul de externe Antonio Tajani într-un interviu pentru ziarul „La Stampa”.

Trump „vorbește în numele său”, a spus oficialul italian. „Avem un președinte al SUA căruia îi place să provoace, mai ales pe rețelele sociale. Am decis să nu mai răspundem la aceste remarci, pentru a nu alimenta disputele dintre aliații noștri”, a adăugat el.

Antonio Tajani a subliniat însă: „Suntem și vom rămâne prieteni ai Statelor Unite, partenerul nostru strategic și al Europei”.

Reacția diplomației italiene vine la scurt timp după ce Donald Trump a ironizat-o pe șefa guvernului italian, Giorgia Meloni. „Are nevoie de un ordin de restricție”, a scris Donald Trump, duminică seară, pe contul său de Truth Social, alături de o imagine în care apare lângă prim-ministrul Giorgia Meloni.

Neînțelegerile dintre cei doi au apărut pe fondul gestionării crizelor din Orientul Mijlociu și Iran, al criticilor lui Trump la adresa Papei Leon, dar și al distanțării Italiei față de unele solicitări americane în cadrul NATO.

Luna trecută, Meloni, o fostă susținătoare a lui Trump, l-a acuzat pe liderul de la Casa Albă că a inventat o poveste, după ce a declarat într-un interviu că aceasta „l-a implorat să facă o fotografie împreună” în timpul summitului G7 și că el a acceptat doar „din milă”.