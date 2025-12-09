Cum o soluție românească poate fi cheia pentru implemetarea Portofelului european pentru identitate digitală (EUDIW) în România

Cât de des ai fost pus să demonstrezi ceva evident despre tine? Că ai peste 18 ani. Că ești student. Că ai permis de conducere. Că diploma ta e reală. Că ai drept de muncă într-o țară UE.

Toate vin la pachet cu drumuri, poze la acte, semnături, adeverințe și timp pierdut.

Uniunea Europeană pregătește o soluție care ar putea elimina aproape toată birocrația din viața de zi cu zi: portofelul european de identitate digitală (EUDIW) — un fel de “buletin digital + dosar cu acte (și cu șină) + dovezi” direct pe telefonul tău, sub forma unei aplicații.

Portofelul European pentru Identitate Digitală promite să revoluționeze modul în care cetățenii și organizațiile din Uniunea Europeană (UE) își gestionează identitatea și interacționează în mediul digital. În acest context, dezvoltarea proiectului RESOLUTE – Sistem interoperabil pentru atestarea atributelor electronice devine o necesitate și un pas esențial pentru implementarea unui sistem sigur, interoperabil și eficient la nivel european.

Nevoia unui serviciu de atestare a atributelor electronice

Potrivit noilor reglementări europene, în special potrivit Regulamentului eIDAS (actualizat prin Regulamentul 1183/2024), nu este suficient doar să ne demonstrăm identitatea în mediul digital, ci și să putem dovedi atributele specifice care ne definesc statutul sau profesia. De exemplu, un arhitect sau un medic trebuie să poată demonstra că au calificările corespunzătoare, într-un mod rapid și sigur, atunci când accesează anumite servicii digitale.

Având la bază cele mai recente reglementări europene și standarde ce asigură interoperabilitatea și securitate, certSIGN sprijină tranziția către o identitate digitală mai sigură și mai accesibilă atât la nivel național, cât și european.

Cum va funcționa serviciul de atestare electronică a atributelor?

În cadrul proiectului RESOLUTE este dezvoltată o soluție ce va permite emiterea de atestări electronice care vor fi stocate într-un portofel digital, similar unui portofel tradițional, dar într-un format complet digital și sigur. Atributele atestate – cum ar fi certificarea profesiei sau a unui anumit statut – vor putea fi accesate și prezentate în mod rapid și eficient, oriunde în UE, fără a fi nevoie de documente fizice sau procese birocratice.

Iată cum se va traduce asta în viața reală a unui tânăr.

1. La universitate: “Îmi puteți elibera o adeverință de student?” – Nu, nu mai ai nevoie.

Imaginează-ți că trebuie să demonstrezi că ești student, fie pentru transport redus, înscriere la o bibliotecă, acces la resursele din campus, reduceri la evenimente sau pentru programul Erasmus.

În loc să ceri adeverințe la secretariat și să le tot trimiți pe e-mail, universitatea îți emite, cu ajutorul RESOLUTE, o atestare digitală. Apare direct în portofelul EUDIW, iar tu o arăți oriunde, în câteva secunde.

Simplu. Fără documente pe hârtie. Fără “vă rugăm să reveniți mâine”.

2. Închirierea unei mașini în străinătate: fără permis fizic, fără garanții suplimentare

Ești în Portugalia cu prietenii și vrei să închiriați o mașină. În mod normal: scoți permisul fizic, firma îl scanează, verifică dacă e valid, păstrează datele tale.

Cu EUDIW:

arăți atestarea digitală a permisului (emisă cu ajutorul serviciul RESOLUTE

(emisă cu ajutorul serviciul RESOLUTE firma o verifică instant, fără să aibă acces decât la datele strict necesare

verificarea durează câteva secunde.

Ai control total: ei văd doar că permisul este valid, nu adresa ta, nu CNP, nu alte informații.

3. Când începi un internship într-o altă țară:

Te-ai angajat într-un internship în Danemarca sau Belgia. Compania îți cere dovada studiilor, dovada identității, în unele cazuri, dovada asigurării de sănătate.

Fără portofelul european pentru identitate digitală acest lucru implică numeroase documente, traduceri, apostile, e-mailuri, verificări care durează zile.

Cu portofelul digital:

universitatea, autoritățile și instituțiile românești îți emit atestările digitale cu ajutorul RESOLUTE recunoscute în toată UE,

recunoscute în toată UE, le trimiți angajatorului în câteva secunde,

ei le verifică automat.

Iar serviciul pe care îl dezvoltăm în proiect tocmai asta face: garantează că aceste atestări sunt autentice, sigure și valabile în orice țară europeană.

Acestea sunt doar câteva exemple de situații în care atestările tale digitale emise prin RESOLUTE și stocate în portofelul EUDIW pot fi utile în viața reală.

De ce contează munca din spatele proiectului RESOLUTE

Toate exemplele acestea funcționează într-un un sistem în care:

datele reale ale unei persoane sunt stocate ca atestări digitale sigure ,

, garantează că sunt autentice,

permite verificarea lor oriunde în UE,

protejează datele personale ale utilizatorului.

RESOLUTE – ” Sistem interoperabil pentru atestarea atributelor electronice”, proiect dezvoltat de certSIGN în parteneriat cu Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, finanțat de către UEFISCDI prin Programul 5.7 – Parteneriat pentru inovare, Subprogramul 5.7.1 – Parteneriate pentru competitivitate.

Obiectivele proiectului constau în proiectarea, implementarea și testarea următoarelor module:

Serviciu de emitere QEAA (QEAAS) – componenta principală a sistemului care va genera o atestare electronică pornind de la un atribut/o serie de atribute. Conector sursă autentică (ASC) – astfel încât serviciul de emitere QEAA să poată face preluarea atributelor într-o manieră interoperabilă. Conector portofel pentru identitate electronică (EUDIWC). Atestările vor fi emise la cererea utilizatorului, prin intermediul portofelului european pentru identitate electronică, iar comunicația dintre portofel și autoritatea emitentă de atestări se realizează printr-o interfață standardizată. Registru cu starea atestărilor electronice (EAASR). Așa cum este stipulat în Art. 45c, alin 3 din egulamentul eIDAS , atestările electronice ale atributelor pot fi revocate, așa cum și certificatele X.509 pot fi revocate. Astfel, pentru a obține un sistem complet, certSIGN își propune ca obiectiv și implementarea acestui registru public, prin care starea de revocare a unei atestări electronice poate fi verificată.

Articol susținut de certSIGN