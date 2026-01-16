Cum s-a organizat familia Buffett ca să doneze peste 150 de miliarde de dolari. Condiţiile

Familia investitorului american Warren Buffett se pregăteşte pentru una dintre cele mai ample campanii filantropice din istorie. Miliardarul a decis ca întreaga sa avere, estimată la peste 150 de miliarde de dolari, să fie donată după moartea sa prin intermediul unei fundaţii controlate de cei trei copii ai săi, relatează CNBC.

Peter Buffett, fiul cel mic al lui Warren Buffett, a declarat că prima sa reacţie, când a aflat că el şi fraţii săi vor fi responsabili de distribuirea averii, a fost una de respingere.

„Nu mi-am dorit asta. L-am sunat şi i-am spus că vreau să mă retrag. A spus că mă înţelege. Presiunea este uriaşă”, a spus el pentru CNBC, citat de News.ro.

Instrucțiunile date de Warren Buffett pentru averea sa

În 2024, Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, a anunţat că, după decesul său, întreaga avere va fi direcţionată către o nouă fundaţie caritabilă, administrată de copiii săi: Susan Buffett, Howard Buffett şi Peter Buffett.

Legendarul investitor a cerut ca toţi banii să fie donaţi în termen de 10 ani de la moartea sa, iar fiecare decizie de alocare trebuie aprobată în unanimitate.

Dimensiunea averii înseamnă donaţii de cel puţin 15 miliarde de dolari pe an, echivalentul a aproximativ 4% din totalul donaţiilor caritabile anuale din Statele Unite. Suma ar putea creşte, având în vedere că averea lui Buffett continuă să se majoreze.

Cum au fost crescuți copiii lui Buffett

Cei trei copii ai investitorului vor deveni, practic, unii dintre cei mai influenţi filantropi din lume, atraşi brusc în centrul atenţiei publice. Ei spun însă că valorile lor au fost formate devreme, într-o familie care, în ciuda averii în creştere, a dus o viaţă de clasă mijlocie. Au mers la şcoli publice, au făcut naveta cu autobuzul şi au avut responsabilităţi casnice şi locuri de muncă.

Warren Buffett conducea un Volkswagen albastru când erau mici, au spus ei.

În ultimele două decenii, Warren Buffett, CEO al Berkshire Hathaway, le-a transferat anual acţiuni ale companiei către fundaţiile lor, oferindu-le experienţă directă în filantropie la scară mare.

Astăzi, fiecare copil are propriile priorităţi.

Susie Buffett, stabilită în Omaha, se concentrează pe educaţia timpurie şi justiţia socială. Howard Buffett, care locuieşte în Illinois, alocă resurse semnificative pentru securitatea alimentară şi soluţionarea conflictelor în afara SUA. Peter Buffett, care locuiește în nordul statului New York, conduce Fundația NoVo, care sprijină programe de sănătate şi dezvoltare economică pentru femei şi copii.

Warren Buffett nu le-a impus directive detaliate, singura sa cerinţă fiind ca banii să ajungă la „cei mai puţin norocoşi”. Într-o scrisoare publicată de Ziua Recunoştinţei în 2024, investitorul a scris că are „încredere deplină” în copiii săi, subliniind că nu sunt obsedaţi de avere şi că au înţeles responsabilitatea banilor.

„Tatăl nostru ne-a învăţat că fiecare dolar contează”, a spus Howard Buffett, subliniind că fundaţiile familiei funcţionează cu structuri extrem de suple, pentru a direcţiona cât mai mult capital direct către cauze.