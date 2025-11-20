„Cum poate fi evitat cel mai bine serviciul militar”: Un politician german le sugerează tinerilor să fumeze un joint

Tinerii care doresc să evite noul serviciu militar propus în Germania ar trebui „să fumeze un joint înainte de interviul de recrutare”, a declarat joi politicianul de stânga Jan van Aken, conform dpa.

Van Aken, copreședinte al formațiunii Die Linke, a spus pentru site-ul t-online că partidul pregătește un ghid despre „cum poate fi evitat cel mai bine serviciul militar”.

Săptămâna trecută, coaliția cancelarului Friedrich Merz a ajuns la un acord privind un nou program de serviciu militar voluntar pentru tinerii bărbați, menit să sprijine Bundeswehr, forțele armate ale Germaniei.

Propunerea, care trebuie încă aprobată de Parlament, ar urma să oblige toți bărbații născuți în 2008 și ulterior să fie evaluați pentru serviciul militar.

Deși programul este inițial voluntar, legiuitorii ar putea introduce obligativitatea dacă numărul voluntarilor nu este suficient pentru completarea efectivelor.

Van Aken a spus că partidul său are „multe experiențe pozitive” de împărtășit cu „tinerii care pur și simplu nu vor să fie forțați să poarte uniformă”, inclusiv legate de consumul de marijuana.

„De exemplu, se spune că dacă fumezi un joint zdravăn înainte de examinarea medicală, te-ar putea ajuta să fii declarat inapt pentru serviciu”, a afirmat el.

Die Linke, succesoarea partidului socialist care a guvernat fosta Germanie de Est, se opune ferm planurilor privind serviciul militar.

Consumul recreativ de marijuana și cultivarea limitată a plantei acasă sunt legale în Germania din aprilie 2024.