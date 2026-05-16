Cum poate vota publicul în finala Eurovision 2026, în care România este calificată

Finala Eurovision 2026 va aduce pe scenă artiști din 25 de țări, între care și România. Spectacolul va avea loc la Viena și va fi difuzat în direct pe TVR 1 de la ora 22:00. Câștigătorul va fi decis prin votul publicului și al juriilor naționale.

Reprezentanta României calificată în finala Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, va interpreta piesa „Choke Me” de pe poziția 24 în concurs.

Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă de la 00:09, ora României.



Regulamentul de vot în finala Eurovision 2026: Cum se stabilește câștigătorul

Clasamentul final și câștigătorul trofeului Eurovision sunt stabilite printr-un sistem combinat. Punctele pentru fiecare dintre cele 25 de melodii finaliste se acordă în două moduri: din partea juriilor naționale și a celor din fața televizoarelor, prin intermediul televotului.

Juriul de specialitate își exprimă votul în urma unei repetiții generale desfășurate înaintea spectacolului televizat.

Pentru a obține o clasare cât mai bună în finală, Alexandra Căpitănescu are nevoie de voturile românilor din străinătate.

Publicul din România își poate susține favoriții prin mesaje scurte sau online, însă, conform regulamentului oficial al concursului Eurovision, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Telespectatorii pot vota online, prin SMS sau telefonic, de până la 10 ori prin fiecare metodă. Cele 10 melodii cu cele mai multe voturi dintr-o anumită țară primesc puncte din partea acelei țări, variind de la 12 pentru cea mai populară până la 1 pentru cea de pe locul 10.

De asemenea, o țară nu poate vota pentru propria melodie, conform regulamentului.

Cum poate vota publicul din România

Pentru a vota, telespectatorii din țară trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În marea finală, publicul din România poate vota toate melodiile din concurs, cu excepția numărului 03, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 5,10 RON + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: ESC Vote.