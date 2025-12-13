Cum pot rachetele Flamingo paraliza producția-cheie de apărare aeriană a Rusiei. Vulnerabilități „semnificative”, dezvăluite într-un raport

Rachetele de croazieră produse în Ucraina ar putea afecta serios producția de apărare aeriană a Rusiei, permițând atacuri cu drone de lungă distanță din ce în ce mai eficiente împotriva altor ținte, potrivit unui raport publicat de cel mai vechi think tank din lume în domeniul apărării și securității.

Raportul Royal United Services Institute (RUSI), intitulat „Perturbarea producției rusești de apărare aeriană: recâștigarea cerului”, identifică „vulnerabilități semnificative” în procesul de producție al mai multor sisteme de apărare aeriană importante ale Moscovei, scrie The Kyiv Independent.

Pe lângă controale mai stricte asupra exporturilor de mașini occidentale critice și sancțiuni asupra materiilor prime utilizate în producția de radare, raportul indică prioritizarea loviturilor asupra „nodurilor critice din cadrul producției de apărare aeriană care sunt vulnerabile la atacuri deliberate”.

Acesta evidențiază concentrarea instalațiilor utilizate pentru fabricarea și asamblarea sistemului de apărare aeriană Pantsir în Tula, Rusia, la doar 350 de kilometri de granița cu Ucraina.

Raportul menționează că zona este puternic apărată și că dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune nu au reușit până acum să provoace daune semnificative, dar adaugă că, pe măsură ce „stocul Ucrainei de rachete de croazieră autohtone se extinde, capacitatea de a atinge și de a avaria țintele relevante se îmbunătățește”.

Capacitățile rachetelor Flamingo

Ucraina dezvoltă mai multe rachete de croazieră, cea mai notabilă fiind Flamingo, care a fost descrisă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca fiind „cea mai de succes” rachetă pe care o are Ucraina în prezent.

Racheta are o rază de acțiune declarată de 3.000 de kilometri și o ogivă de 1.150 de kilograme.

Raportul menționează că Rusia utilizează sistemul Pantsir în principal pentru apărarea pe distanțe medii a infrastructurii critice împotriva dronelor de atac cu rază lungă de acțiune, ceea ce înseamnă că, dacă producția ar fi perturbată în mod semnificativ, aceste situri ar deveni mai vulnerabile la dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune.

„Ucraina ar putea, prin urmare, să organizeze o operațiune pentru a satura apărarea în apropierea orașului Tula înainte de a da o lovitură semnificativă producției Pantsir cu rachete de croazieră – ceea ce, în mod ironic, ar avea ca rezultat limitarea capacității Rusiei de a apăra alte ținte pe parcursul anului 2026”, potrivit raportului citat.

„Acestea sunt doar o parte din punctele vulnerabile identificate în producția integrată de apărare aeriană a Rusiei”, se mai precizează în raport.

Punct forte și pentru NATO

Ucraina folosește în mod constant drone cu rază lungă de acțiune fabricate intern pentru a lansa atacuri asupra infrastructurii petroliere a Rusiei în încercarea de a paraliza principala sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul său din Ucraina.

Pe lângă slăbirea apărării Rusiei împotriva atacurilor ucrainene, raportul notează că acest lucru ar avea avantajul strategic suplimentar de a egaliza șansele între Rusia și NATO.

„Un efort sistematic de exploatare a acestor vulnerabilități ar putea avea un impact disproporționat în a ajuta Ucraina să lovească coloana vertebrală economică a efortului de război rus și să reducă barierele în calea puterii aeriene a NATO, descurajând astfel viitoarele agresiuni rusești”, conform raportului.

Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO la începutul acestui an au revelat o deficiență flagrantă în apărarea Alinaței și a Europei.

Alte vulnerabilități

Raportul evidențiază, de asemenea, vulnerabilitățile din procesul de producție a două dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune ale Rusiei, S-400 și S-500.

Orice întrerupere a procesului de producție al acestora ar putea cauza mari bătăi de cap Rusiei, deoarece acestea fac parte integrantă din exporturile de arme ale țării.

Achizițiile de sisteme de apărare aeriană au fost unul dintre punctele cheie de discuție în timpul recentei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în India.