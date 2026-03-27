Cum poți afla câte săli de jocuri sunt lângă școala copilului tău. Exemplul uneia dintre sălile de jocuri care e la nici 4 metri de o școală

Site-ul de educație Școala 9 a lansat un instrument de căutare cu ajutorul căruia oricine din București poate afla câte săli de jocuri există lângă fiecare școală.

Din totalul sălilor de pariuri din Capitală, peste jumătate sunt la mai puțin de 300 de metri de unități de învățământ, scrie publicația.

În 2023, o inițiativă legislativă a USR propunea interzicerea acestor săli în preajma școlilor și locurilor de joacă care punea fix această limită, 3 minute de mers pe jos. Puteau fi 400 de metri sau 500 de metri.

De trei ani legea „fără păcănele lângă școli” e blocată în comisiile Parlamentului și mai sunt și alte inițiative legislative care bat pasul pe loc sau despre care experții spun că nu pot fi aplicate.

Sală de jocuri la 4 metri de școală

Site-ul Școala 9 a pus pe hartă 751 de locații pentru jocuri de noroc din lista oficială a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și toate unitățile de învățământ preuniversitar din București, adică 772 în total. Potrivit distanțelor calculate de Școala9, mai mult de jumătate dintre sălile de jocuri din Capitală sunt la mai puțin de 300 de metri de cel puțin o școală, adică 404 săli de jocuri.

36 de școli au săli de jocuri la mai puțin de 100 de metri distanță. 8 sunt chiar la mai puțin de 50 de metri. Cazul extrem este în Sectorul 1, acolo unde distanța dintre Școala Gimnazială „Liberă Waldorf” și o Loterie Română e de doar 3,6 metri, notează publicația.

Mai multe localități vor să interzică sălile de jocuri

Până recent, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată marți seară, guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

În urma acestei modificări, mai multe primării – unele de orașe mari precum Slatina, Ploieștiul, Iașiul – au anunțat că vor fie să interzică, fie să restricționeze păcănele.

