Cum poți să vopsești ouăle de Paște natural, cu coji de ceapă, turmeric sau spanac. „Fii indulgent cu imperfecțiunile. Aceasta este frumusețea ouălor colorate natural”

Ingredientele pentru vopsirea naturală a ouălor sunt simple și, de cele mai multe ori, deja prezente în bucătărie: coji de ceapă, sfeclă, varză roșie, spanac, turmeric sau ceaiuri. Un pas esențial este ca în fiecare soluție să fie adăugate două linguri de oțet, care ajută culoarea să se fixeze pe coajă.



„Dacă există o alternativă mai sănătoasă, de ce să nu beneficiez de ea? În plus, m-am îndrăgostit de culorile pastelate și de imperfecțiunile care fac fiecare ou unic”, spune Andreea Mira, blogger, fotograf și stilist culinar, care a început să vopsească ouăle în culori naturale în urmă cu câțiva ani. Andreea a studiat gătitul la școala de formare Ferrandi Paris și creează conținut vizual și povești culinare, fiind cunoscută pentru proiectul infarfurie.ro.

„În primăvara anului 2020 am avut prima încercare de a face altfel decât ceea ce se obișnuia în vopsitul ouălor de Paște. Fiind fotograf culinar, urmăream munca multor fotografi din afară și acolo am găsit inspirație. M-au impresionat culorile pastelate, întotdeauna diferite de la ou la ou, o frumusețe ingenuă, imperfectă, așa cum este totul în natură. Am vrut să aduc mai multă naturalețe și frumusețe în viața noastră, să adopt acel „slow living” care te face să redescoperi frumusețea uitată a vieții”, a povestit Andreea pentru HotNews.

Preferata ei este culoarea obținută din varză roșie. „Îmi amintesc că am văzut la una dintre fotografele mele preferate un turcoaz minunat, obținut din varză roșie – oricât de neuniformă era culoarea pe coaja ouălor, mie mi s-a părut perfecțiunea întruchipată! Cred că aceasta este culoarea mea preferată dintre toate cele pe care le poți obține din ingrediente naturale – aduce ceva liniștitor, o combinație de natură, mare, cer“, crede ea.



Sfaturi de bază înainte de vopsire

Pentru rezultate cât mai reușite, Andreea Mira recomandă câteva reguli simple:

Ai răbdare: intensitatea culorii depinde de timpul de expunere

Alege ouă cu coajă albă pentru culori mai vii

Spală bine ouăle înainte de fierbere

Fierbe-le în prealabil, la consistența dorită

Culori naturale, pas cu pas

Roșu-cărămiziu din coji de ceapă

Aceasta este dintre cele mai vechi metode tradiționale de vopsire a ouălor. Fierbe cojile de ceapă (în jur de 30 de grame) timp de aproximativ 30-45 de minute într-un litru de apă, strecoară lichidul, adaugă oțet și lasă ouăle în el chiar și peste noapte pentru o culoare intensă.

Albastru din varză roșie

Varza roșie (o jumătate tăiată mărunt) fiartă 20-30 de minute oferă o nuanță surprinzătoare de albastru. După răcire și strecurare, ouăle se lasă în soluție până la obținerea culorii dorite.

Roz din sfeclă roșie

Bucățile de sfeclă (300 grame) fierte 30-40 de minute în 800 ml apă creează tonuri delicate de roz. Intensitatea culorii crește odată cu timpul de imersie.

Galben din mușețel și turmeric

O combinație echilibrată între ceai de mușețel și puțin turmeric oferă nuanțe calde, fără aroma puternică a turmericului în exces. AndreeaMira recomandă 10 pliculețe de ceai de mușețel și o lingură de pudră de turmeric la jumătate de litru de apă, fierte cam 10-15 minute. Culoarea oulor poate varia de la galben deschis la galben închis.

Verde din spanac și ceai verde

Spanacul, matcha și ceaiul verde creează tonuri pale de verde, ideale pentru un aspect natural și discret. Andreea recomandă o combinație de spanac congelat (400g), 1 lingură de matcha și 5 pliculețe de ceai verde într-o jumătate de litru de apă, fierte timp de 20 de minute. Pentru un verde mai puternic se țin ouăle cât mai mult în apa obținută astfel.

Un rezultat diferit, dar autentic

Spre deosebire de vopselele din comerț, culorile naturale nu sunt uniforme, au variații de culoare și textură – este tocmai ceea ce le dă un plus de farmec.

„Fii indulgent cu imperfecțiunile. Asta este frumusețea ouălor vopsite natural”, spune Andreea Mira.

E convinsă că demersul ei de a promova vopsirea naturală a ouălor a convins câțiva oameni să încerce. „E mai lung procesul de a vopsi cu ingrediente naturale, pentru că trebuie să cumperi legume/fructe/condimente pe care să le folosești ca pigmenți, însă satisfacția de a vedea ceea ce iese din mâinile tale, fără chimicale, e nemaipomenită. Așa cum se întâmplă și în arta gătitului, a putea transforma (cu) câteva ingrediente în ceva wow, mi se pare cel mai frumos dar”, crede Andreea Mira.