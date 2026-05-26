Cum rămâi relevant într-o piață competitivă: cum au evoluat riscurile B2B în ultimii 20 de ani și ce urmează pentru piața asigurărilor din România

În ultimii 20 de ani, riscurile care amenințau companiile au trecut de la incendii, litigii sau blocaje logistice la atacuri cibernetice, crize geopolitice, volatilitate economică și întreruperi în lanțurile globale de aprovizionare, într-o economie în care un singur incident poate afecta simultan operațiunile, reputația și profitabilitatea unui business. Astăzi, costurile globale ale criminalității cibernetice sunt estimate să depășească 10 trilioane de dolari anual, iar transformarea tehnologică accelerată îi obligă pe liderii de business să ia decizii într-un mediu tot mai greu de anticipat. În acest nou context, relevanța unei companii nu mai este dată doar de dimensiune sau de ritmul de creștere, ci de capacitatea de a anticipa riscurile, de a reacționa rapid și de a transforma incertitudinea într-un avantaj competitiv: o schimbare care redefinește inclusiv rolul pieței de asigurări și al soluțiilor de risk management din România.

Pentru Aon România, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața locală de brokeraj de asigurări corporate și parte a unuia dintre liderii globali în brokeraj de asigurări și consultanță în managementul riscului, această transformare a redefinit complet relația dintre business și risc. Potrivit lui Eugen Anicescu, una dintre cele mai importante schimbări din ultimele două decenii este modul în care companiile privesc și tratează riscul, pe fondul unei realități economice și geopolitice tot mai complexe.

„Cred că schimbarea majoră este că riscul nu mai este tratat punctual, ca ceva separat, ci ca parte din ADN-ul businessului. Dacă înainte vorbeam despre riscuri individuale, astăzi vorbim despre un sistem complex, în care totul este interconectat și evoluează simultan”, explică Eugen Anicescu.

De la riscuri tradiționale la riscuri sistemice

În urmă cu 20 de ani, cele mai multe companii își construiau strategiile de protecție în jurul unor riscuri relativ predictibile: incendii, accidente operaționale, litigii sau fluctuații economice moderate. Astăzi, peisajul este mult mai complex.

Digitalizarea, globalizarea și dependențele dintre piețe și industrii au schimbat radical modul în care apar și evoluează vulnerabilitățile. O problemă locală poate avea rapid un impact internațional, iar un atac cibernetic sau o întrerupere în lanțul de aprovizionare poate afecta simultan mai multe piețe și operațiuni.

„Nu a existat un singur factor care să fi accelerat această schimbare. Tehnologia a avut un rol foarte important, dar și volatilitatea economică, schimbările geopolitice sau presiunea din partea pieței muncii au contat. Practic, trăim într-un moment în care toate aceste forțe acționează în același timp, iar dinamica accelerată a lumii în care operăm pune o presiune fără precedent asupra companiilor și a capacității lor de a anticipa și gestiona riscurile”, spune Eugen Anicescu.

În plus, companiile nu mai sunt expuse doar riscurilor din interiorul organizației, ci și celor generate de ecosistemul în care operează: parteneri, furnizori, infrastructură digitală sau contextul geopolitic.

„De multe ori, probabilitatea apariției unor probleme critice crește în zonele asupra cărora companiile au mai puțină vizibilitate: relațiile cu partenerii, dependențele din ecosistem sau punctele în care gestionarea riscului este fragmentată. Cu alte cuvinte, expunerea la risc nu este determinată doar de ceea ce se întâmplă în interiorul organizației, ci și de factorii externi care îi influențează activitatea.”

Care sunt cele mai relevante riscuri pentru companii astăzi

În prezent, companiile trebuie să gestioneze simultan multiple tipuri de riscuri, multe dintre ele interconectate. Printre cele mai relevante se numără riscurile cibernetice, întreruperile operaționale, vulnerabilitățile din lanțul de aprovizionare, schimbările climatice, volatilitatea economică și provocările legate de forța de muncă.

Impactul acestora diferă de la o industrie la alta, însă efectele pot fi rapide și severe indiferent de domeniu.

„Riscurile critice sunt cele care pot opri sau perturba businessul aproape instantaneu: întreruperi operaționale, probleme în lanțul de aprovizionare, riscuri cibernetice sau șocuri economice. Și poate cel mai important – nu mai vin singure, ci în combinații.”

În același timp, una dintre cele mai mari provocări pentru afacerile moderne este decalajul dintre riscurile percepute și cele reale. Companiile tind să acorde atenție riscurilor vizibile și ușor de măsurat, în timp ce vulnerabilitățile sistemice sau cele cu impact indirect sunt deseori subestimate.

„Managementul tinde să se concentreze pe riscurile vizibile, măsurabile, dar cele mai periculoase pot fi cele ‘latente’, care nu sunt ușor de cuantificat, dar pot avea efecte sistemice”, completează Eugen Anicescu.

Schimbarea de paradigmă împinge companiile către o nouă abordare strategică, în care anticiparea riscurilor devine parte integrantă a strategiei de creștere.

Cum s-a schimbat rolul brokerului de asigurări

Transformarea pieței a schimbat și rolul brokerului de asigurări. Dacă în trecut acesta era perceput în principal ca un intermediar între client și asigurător, astăzi rolul său este mult mai apropiat de cel al unui consultant strategic.

„Abordarea tradițională nu mai este suficientă. Astăzi vorbim despre o integrare reală a riscului în deciziile strategice, despre utilizarea datelor și despre o viziune holistică, nu pe silozuri. Practic, riscul trebuie să facă parte din conversația de leadership.”

Potrivit CEO-ului Aon România, companiile caută din ce în ce mai mult claritate și insight, nu doar produse de asigurare.

„Companiile caută claritate. Nu doar produse de asigurare, ci insight – o înțelegere mai profundă a riscurilor, a impactului lor și a modului în care pot fi gestionate sau transferate eficient.”

În acest context, accesul la date, analiza predictivă și experiența internațională devin diferențiatori esențiali.

„Rolul nostru a evoluat clar dincolo de brokeraj. Astăzi, suntem mai degrabă parteneri în procesul de decizie – folosim date, analiză și experiență globală pentru a ajuta companiile să înțeleagă și să gestioneze riscurile într-un mod integrat.”

Ce diferențiază un jucător relevant într-o piață competitivă

Într-o piață în care nevoile clienților devin tot mai sofisticate, relevanța se construiește prin adaptabilitate, expertiză și capacitatea de a transforma complexitatea în soluții concrete.

„Cred că diferența o face capacitatea de a transforma complexitatea în decizii simple și aplicabile. Experiența, accesul la date și capacitatea de execuție sunt esențiale, dar și încrederea pe termen lung.”

Încrederea rămâne, de altfel, unul dintre cele mai importante active într-o industrie construită în jurul gestionării incertitudinii: „Încrederea se construiește în timp, prin consistență și transparență. Mai ales în momente dificile – acolo se vede cu adevărat valoarea unui partener.”

În același timp, viteza de reacție a devenit critică pentru companii, însă aceasta trebuie susținută de planificare și de flexibilitate.

„Companiile care reușesc sunt cele care au o direcție clară, dar și flexibilitatea de a reacționa rapid atunci când apar schimbări neașteptate.”

Ce urmează pentru piața asigurărilor din România

Piața locală de asigurări și management al riscului se află într-un proces accelerat de transformare, alimentat atât de digitalizare, cât și de creșterea complexității riscurilor.

„Piața merge clar în două direcții: pe de o parte, nevoile devin mai sofisticate, pe de altă parte, digitalizarea accelerează foarte mult lucrurile. Asta va duce la o cerere mai mare de consultanță, nu doar de produse.”

În acest context, companiile care vor performa pe termen lung vor fi cele care vor integra riscul în strategia de business și îl vor trata ca pe un instrument de competitivitate, nu doar ca pe un cost operațional.

„Poate cea mai importantă schimbare este mentalitatea: să nu mai vadă riscul doar ca pe un cost, ci ca pe un instrument de competitivitate. Cine gestionează mai bine riscul va performa mai bine în perioade volatile.”

Pentru liderii de business, pregătirea înseamnă astăzi mai mult decât existența unor planuri de continuitate. Înseamnă capacitatea de a lua decizii informate într-un mediu aflat într-o schimbare continuă.

„A fi pregătit înseamnă să nu fii complet surprins. Înseamnă să ai instrumentele, datele și flexibilitatea necesare ca să navighezi în incertitudine – pentru că ea nu dispare. Pregătirea nu înseamnă evitarea riscului, ci capacitatea de a merge mai departe în ciuda lui”, conchide Eugen Anicescu.

Într-o „Age of Volatility”, unde schimbarea devine noua normalitate, avantajul competitiv aparține companiilor care înțeleg că riscul nu mai poate fi separat de strategie. Iar într-un astfel de context, parteneriatele construite pe expertiză, date și încredere devin esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerii.

