Cum răspunde Alexandru Rogobete după ce Ilie Bolojan a spus că unele spitale au rămas fără bani din cauza modului în care a fost făcut bugetul

Ministrul desemnat pentru Sănătate, Alexandru Rogobete, a declarat că atunci când a fost realizat bugetul pentru 2026 a solicitat pentru zona de urgenţă 650 de milioane de lei, iar alocarea primită a fost de 460 de milioane de lei, potrivit news.ro.

El a precizat că nu înţelege de ce nu au fost scoase din Fondul de rezervă 20-30 de milioane de lei pentru unităţile de primiri urgenţe şi ambulanţe, în condițiile în care acum Ilie Bolojan vorbește despre urgența unei rectificări bugetare pentru că unele spitale nu au bani.

„Atunci când s-a realizat bugetul, am solicitat pentru zona de urgenţă 650 de milioane de lei. Alocarea aprobată probabil pentru reducerea deficitului, pentru că aduceţi-vă aminte că singurul obiectiv după care a funcţionat ţara asta aproape un an de zile a fost să reducem deficitul cu orice preţ, alocarea primită a fost de 460 şi ceva de milioane, deci o scădere de aproape 30% faţă de cât am solicitat”, a afirmat Alexandru Rogobete, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

El a amintit că anul trecut, când era ministru, a făcut două rectificări, una în septembrie şi alta în noiembrie.

„Evident că este nevoie de o rectificare şi anul trecut a fost nevoie de rectificare. Am făcut două rectificări pozitive pentru domeniul sănătăţii, una în septembrie, una în noiembrie, astfel încât lucrurile să funcţioneze şi au funcţionat. Drept dovadă că nu am avut sincope şi nu am avut astfel de urgenţe de la preluarea mandatului de ministru al Sănătăţii”, a explicat Rogobete.

Demisia cerută de Rogobete

El a acuzat că nu au fost luați din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului câteva zeci de milioane de lei pentru zona de urgenţă.

„Ce nu înţeleg eu – şi am spus asta şi în septembrie, şi în august, ştiind că urmează o situaţie de criză, ştiind că se va bloca sistemul de urgenţă din România – de ce nu au scos din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului câteva zeci de milioane doar pentru UPU şi ambulanţe, fără alte programe, pentru a nu ajunge în acest punct? Este o întrebare la care sigur nu mă aştept să răspundă cineva, dar puteau să scoată fără nicio problemă câteva zeci, 20-30 de milioane din Fondul de rezervă, cu o alocare imediată către unităţile de primiri urgenţă, în special către marile institute, marile spitale, astfel încât să nu ajungem cu emoţii, că vin pacienţi cu infarct în UPU şi nu mai este decât o doză pentru tratament”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

În final, el a cerut demisia directorului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan.

„Eu îi cer să plece din fruntea Casei de când eram ministru. O cauză pentru haosul fără precedent în sistemul de sănătate şi în programele naţionale de sănătate, când pacienţii de oncologie ajung să nu-şi mai găsească tratamentele, i se datorează şi domnului preşedinte Horaţiu Moldovan”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Ce a spus Bolojan

În discursul susținut în debutul ședinței interne a PNL în care s-a decis sușținerea guvernului Luca Niculescu, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor că „strict politic” PNL nu ar trebui să voteze guvernul, dar „avem câteva situații foarte complicate, a căror amânare poate genera probleme grave”, au precizat pentru HotNews surse din PNL care au participat la ședință.

El a invocat necesitatea unei rectificări bugetare, care nu poate fi adoptată de un guvern interimar precum cel pe care-l conduce. Mai multe spitale de urgență din țară nu au buget suficient pentru a funcționa, a spus președintele PNL, oferind drept exemplu Spitalul Floreasca din București și unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș.

„Orice prelungire a acestei situații de provizorat, care nu ne este imputabilă, riscă să ne aducă în punctul în care servicii de bază ale statului român, inclusiv cele care asigură intervențiile în situații de urgență, să rămână fără finanțare”, a spus Bolojan.