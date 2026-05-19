Cum răspunde Guvernul acuzațiilor de trafic de influență „scandalos” în programul SAFE, aduse de PSD / O firmă de avocatură din care face parte consilierul Oanei Gheorghiu a primit bani

Într-un răspuns pentru HotNews, Executivul susține că angajarea firmei de avocatură din care face parte și liberalul Cristian Băcanu, consilier onorific al vicepremierului Oanei Gheorghiu, pentru consultanță privind programul SAFE respectă în totalitate prevederile legale.

Explicațiile vin după ce PSD a denunțat „traficul de influență scandalos realizat în biroul premierului demis”, Ilie Bolojan, în favoarea unui furnizor german.

Într-un comunicat publicat marți, social-democrații au reclamat că firma contractată pentru servicii juridice s-ar afla într-un conflict de interese: „pe de o parte, a oferit consultanță Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte spețe juridice”.

În replică, reprezentanții Cancelariei Prim-Ministrului spun că firma este implicată exclusiv în transpunerea contractuală și asigurarea conformității juridice a acordurilor de cooperare industrială.

„Scopul serviciilor juridice este să transpună contractual și să asigure conformitatea juridică a acordurilor de cooperare industrială […] rolul societății de avocați nu a fost cel de a negocia condiții comerciale legate de un program sau altul, ci de a propune mecanismele juridice ce asigură că industria din România va avea un impact pozitiv ca urmare a acestor contracte”, a transmis Cancelaria premierului, în răspunsul pentru HotNews.

„Odată finalizate, acordurile de cooperare industrială sunt semnate de autoritatea care achiziționează echipamentele, MEDAT, și Cancelaria Prim-Ministrului ca și coordonator al grupului de lucru SAFE”, a precizat Guvernul, în răspuns.

Compania CMS încasează peste 60% din fondul alocat pentru consultanță juridică în programul SAFE

Executivul mai afirmă că serviciile de consultanță sunt oferite timp de 4 luni, în schimbul sumei de 306.000 de lei, la care se adaugă TVA. Practic, mai mult de jumătate din anvelopa alocată pentru consultanță juridică în pregătirea acordurilor de cooperare din programul SAFE, care totalizează 500.000 de lei (+TVA).

Patru companii de avocatură au primit solicitare de ofertă din partea Guvernului. Criteriile de selecție au fost experiența, anvergura și prețul serviciilor de asistență juridică, a adăugat Guvernul. Astfel, casa de avocatură CMS a fost aleasă pentru că a oferit prețul cel mai mic.

Fost deputat PNL, în firma de consultanță contractată de Guvernul Boloajan

Cristian Băcanu. FOTO: Agerpres.

Acuzațiile PSD de trafic de influență au venit după ce Antena 3 CNN a difuzat o factură emisă de o casă de avocatură unde lucrează și fostul deputat PNL Cristian Băcanu.

„Premierul demis, lie Bolojan, are obligația legală și politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părți aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanță Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte spețe juridice”, au afirmat social-democrații, în comunicatul transmis marți.

În plus, social-democrații reclamă o „breșă de securitate” prin numirea liberalului în funcția de consilier onorific al viceprim-ministrului Oana Gheorghiu.

„Cum au permis vicepremierul demis și premierul demis ca acest personaj, aflat într-un vădit conflict de interese, să aibă acces la informații guvernamentale sensibile care puteau favoriza furnizorul german de armament în negocierile secrete purtate cu statul român?”, a mai acuzat PSD.

Contactat de HotNews, avocatul Cristian Băcanu, angajat al firmei contractate de stat pentru serviciile de consultanță, nu a răspuns până la ora publicării acestui articol.

Întrebată dacă CMS a fost favorizată în acest contract prin prisma legăturii unui angajat cu formațiunea din care face parte premierul demis, purtătoarea de cuvânt a Guvernului nu a dorit să ofere comentarii suplimentare. Vicepremierul Oana Gheorghiu a refuzat să vină cu un punct de vedere.