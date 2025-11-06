Cum răspunde un înalt oficial NATO întrebat la București de ce nu ar trebui ca țările europene să cumpere armament doar din Europa

Țările europene din NATO au început în acest an o redirecționare a proceselor de înarmare și dotare cu echipamente militare spre marii producători europeni, după ce politicile administrației Trump referitoare la protecția SUA în cadrul NATO au ridicat semne de îngrijorare. Cum văd acest lucru oficiali ai NATO veniți la București.

Programe mari de înzestrare – precum uriașul program SAFE – prioritizează achiziții europene. Un înalt oficial al NATO nu crede însă că înzestrarea militară trebuie ruptă în două tabere.

„Trebuie să vedem unde ne aflăm în acest moment și ce fel de nevoi avem, ce fel de capabilități ne lipsesc. Pentru că trebuie să ne creștem capabilitățile în cadrul Alianței, și trebuie să facem asta rapid, așa că trebuie să privim la cea mai largă bază industrială posibilă din zona euro-atlantică”, a spus Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA).

Ea a fost întrebată la o conferință de presă, de ce țările europene ar trebui sau nu să cumpere doar echipamente militare produse în Europa.

„Nu sunt separate, sunt interconectate”

„Consolidarea bazei industriale din Europa este foarte importantă pentru Alianță, pentru descurajare și pentru independența Europei”, a mai spus Jaakkola.

Ea a precizat astfel că „nu putem vorbi doar despre industria europeană pe de-o parte și despre cea americană pe de altă parte”. „Ele nu sunt separate, sunt foarte interconectate”, a mai spus oficialul NATO, care a participat miercuri și joi la București la Forumul NATO dedicat industriei de apărare.

„Dacă vorbești cu companiile, multe companii americane spun că au mulți angajați în Europa și că au operațiuni cu un număr foarte mare de oameni în Europa. Și același lucru este valabil pentru companiile europene care operează în SUA. Cred că un exemplu foarte bun de cooperare industrială dintre Europa și Statele Unite e un acord recent în care unele țări europene cumpără rachete Patriot, lucru ce a dus acum la înființarea unei noi unități de producție în Germania. Acest lucru mărește, astfel, capacitatea și reziliența industriei europene”, a spus oficialul NATO.

„Provocarea pentru noi e o schimbare a ritmului, viteza de producție e esențială”

Pe același subiect a vorbit și amiralul Pierre Vandier, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare (SACT). El a spus că „trebuie să privim baza industrială în ansamblu”, deoarece „avem provocări de securitate majore”.

Întrebat de HotNews care sunt nevoile urgente ale NATO pentru care a cerut implicarea activă a industriei de apărare, Vandier a spus că acestea acoperă o gamă largă de domenii, iar principala nevoie este rapiditatea.

„Avem multe lucruri de produs: fie că este vorba de submarine, fie de brigăzi blindate, fie de capabilități spațiale, fie de muniție — toate acestea”, a răspuns Vandier.

„Cred că provocarea pentru noi este o schimbare a ritmului. E o chestiune de viteză. Asta înseamnă că viteza cu care accelerăm producția și livrarea acestor echipamente este foarte importantă, iar viteza inovației este o altă problemă, pentru că vedem că pe teren apar noi moduri de a lupta”, a mai spus comandantul SACT – unul dintre cele două comandamente strategice ale NATO care are rolul de a transforma și moderniza alianța pentru a fi pregătită să facă față amenințărilor viitoare.