Cum s-a afișat iubita lui Brad Pitt, în tribună, la meciul Spania – Belgia de la Cupa Mondială 2026

Brad Pitt și iubita lui, Ines de Ramon, s-au aflat în tribună la meciul în care s-a decis a doua semifinalistă de la Cupa Mondială 2026. Cei doi au fost fotografiați alături de un alt cuplu celebru, potrivit presei americane.

Câștigătorul premiului Oscar, în vârstă de 62 de ani, și creatoarea de bijuterii, în vârstă de 33 de ani, au fost fotografiați în timp ce urmăreau victoria Spaniei împotriva Belgiei cu scorul de 2-1 la Stadionul SoFi din Inglewood, California, situat în imediata apropiere a orașului Los Angeles, scrie revista People.

Cuplul, despre care s-a vorbit pentru prima dată în noiembrie 2022, a fost văzut împreună cu Penélope Cruz și soțul ei, Javier Bardem.

Toți patru au purtat tricouri la meci pentru a-și arăta susținerea pentru echipa preferată. Pitt părea neutru, cu un tricou al SUA, în timp ce de Ramon a purtat un maieu având culorile Spaniei și a adăugat chiar și vopsea pe față, în onoarea echipei câștigătoare.

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Și Penélope Cruz și soțul ei, Javier Bardem, au purtat tricourile echipei Spaniei pentru a-și susține țara natală în timpul meciului din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Belgia.

În timp ce Bardem a purtat tricoul roșu pe care jucătorii îl poartă la meciurile de acasă, Cruz a optat pentru tricoul alb., purtat de echipa națională în partidele disputate în deplasare, scrie People.

Următorul meci al Spaniei va fi împotriva Franței, marți, 14 iulie, la Dallas Stadium (AT&T Stadium) din Arlington, Texas. Finala Cupei Mondiale va avea loc duminică, 19 iulie.

Pitt și de Ramon obișnuiesc să meargă împreună la evenimente sportive, cum ar fi Marele Premiu al Marii Britanii din 2024.

Ei și-au făcut debutul pe covorul roșu ca cuplu la Festivalul de Film de la Veneția, în septembrie 2024 și au participat împreună la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce la începutul lunii iulie 2026.