Cum s-a ajuns la demisia premierului de la Chișinău, în mijlocul unor scandaluri de corupție din instituțiile statului: „Există o explicație principală”

Un alt analist politic consideră că mesajul prin care Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia conține mai multe semnificații decât cele prezentate oficial.

În opinia sa, principalul motiv al retragerii trebuie căutat în relația dintre premier și partidul aflat la guvernare.

HotNews a stat de vorbă cu mai mulți analiști despre criza politică declanșată vineri la Chișinău. Politologul Ion Tăbârță spune că demisia l-a surprins: „Deși circulau anumite zvonuri privind o posibilă plecare, nu existau premise publice clare că își va da demisia”.

Analiști politici consultați de HotNews spun că în spatele demisiei premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, după 8 luni de mandat, se află probleme mult mai profunde decât cele recunoscute oficial.

Analistul politic Mihai Isac consideră că mesajul prin care Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia conține mai multe semnificații decât cele prezentate oficial.

„Domnul Munteanu a dorit să spună în mod clar și în mod public că el personal nu poate să implementeze politica guvernului așa cum consideră el de cuviință și că mandatul său de premier este limitat de alte forțe din arhitectura puterii de la Chișinău”, a declarat Isac pentru HotNews.ro.

Potrivit expertului, indiferent dacă este vorba despre un conflict cu alte centre de influență, mesajul transmis de fostul premier este unul clar.

„Fie că vorbim despre un posibil conflict cu administrația prezidențială, fie că vorbim despre alte forțe din arhitectura puterii, această declarație este o recunoaștere a faptului că mandatul său nu a putut fi exercitat în întregime și că nu a reușit să implementeze măsurile pe care le considera necesare”, afirmă analistul.

În opinia sa, plecarea lui Alexandru Munteanu trebuie analizată și în contextul scandalurilor care au afectat imaginea guvernării în ultimele săptămâni.

„Valul de dezvăluiri privind corupția sistemică din anumite instituții ale statului Republica Moldova au provocat stupoare și îngrijorare în rândul electoratului și nemulțumiri clare atât în Republica Moldova, cât și în diaspora. Trebuie să înțelegem că acest sistem de relații corupte era foarte bine înrădăcinat în instituțiile statului încă înainte de actuala guvernare. (…) Această demisie este o încercare de a astâmpăra spiritele și de a oferi o șansă pentru relansarea programului de guvernare. Dar actualele autorități trebuie să ofere garanții clare că vor intensifica lupta împotriva corupției”, afirmă acesta.

„În ultimii 35 de ani, orice măsură luată împotriva corupției a fost sabotată atunci când afecta interesele anumitor persoane”

Mihai Isac susține că fostul premier a încercat să accelereze lupta împotriva corupției, însă s-a lovit de rezistență în interiorul sistemului.

„Experiența sa în Ucraina, România și alte state i-a arătat foarte clar pericolul reprezentat de corupție la adresa securității statului. Dar aceste inițiative au fost sabotate pe parcurs. Nu este o caracteristică doar a actualului guvern. În ultimii 35 de ani, orice măsură luată împotriva corupției a fost sabotată atunci când afecta interesele anumitor persoane. Din păcate, domnul Munteanu este o victimă a propriei sale dorințe de a face bine Republicii Moldova”, spune Isac.

Analistul afirmă că scandalurile recente au scos la suprafață și confruntări interne în PAS.

„Este clar că asistăm la o restructurare a puterii în interiorul PAS și în interiorul mediilor apropiate administrației prezidențiale. Din nefericire, acest proces va oferi muniție adversarilor integrării europene și celor care încearcă să discrediteze actuala guvernare”, afirmă el.

„Explicația principală este conflictul dintre Munteanu și PAS”

Politologul Ion Tăbârță afirmă că demisia l-a surprins. „Deși circulau anumite zvonuri privind o posibilă plecare, nu existau premise publice clare că își va da demisia”, a declarat acesta pentru HotNews.

Potrivit expertului, principalul motiv al retragerii trebuie căutat în relația dintre premier și partidul aflat la guvernare.

„Este clar că a fost o contradicție între el și echipa PAS. Întrebarea este care este natura acestor contradicții. Fie că vorbim despre politica fiscală, fie despre prestația unor persoane din Guvern, fie despre alte neînțelegeri, este evident că Munteanu avea o anumită viziune asupra reformelor și politicilor care trebuiau promovate în Republica Moldova, iar echipa PAS avea probabil o altă viziune”, afirmă Tăbârță.

Analistul consideră că aceste divergențe s-au acumulat în timp și au devenit imposibil de gestionat.

„Aceste contradicții și neînțelegeri dintre el și echipa PAS au dus, până la urmă, la această demisie”, spune expertul.

Scandalurile recente ar fi putut accelera ruptura

Politologul nu exclude faptul că investigațiile și dezvăluirile din ultima perioadă au influențat decizia premierului.

„Poate asupra demisiei au influențat și informațiile apărute în ultima perioadă, care sugerau că unele persoane apropiate PAS și-au continuat anumite interese. Nu avem toate informațiile, dar și acest lucru ar fi putut contribui la decizia premierului”, afirmă Tăbârță.

În plus, acesta observă că Alexandru Munteanu nu a reușit niciodată să construiască un executiv care să-i aparțină cu adevărat.

„Dacă ne uităm la cabinetul său, vedem că a fost mai degrabă un cabinet al PAS decât al domnului Munteanu. Dintre cei 16 membri ai Guvernului, opt proveneau din executivul precedent, iar majoritatea celorlalți au venit tot prin filiera PAS. Probabil doar două-trei persoane au fost propuse direct de către domnul Munteanu”, afirmă analistul.

Tăbârță nu exclude că premierul ar fi încercat în ultimele luni să schimbe anumite echilibre interne.

„Nu exclud că, după opt-nouă luni în fruntea Guvernului, a vrut să revizuiască modul în care funcționează executivul și componența acestuia. De aici au apărut neînțelegerile care au culminat cu demisia”, spune expertul.

„Există mai multe grupări în interiorul PAS”

La rândul său, expertul în politici publice din partea comunității “WatchDog” Andrei Curăraru afirmă că în interiorul partidului de guvernare există mai multe centre de influență.

„Cred cu siguranță că există mai multe grupări în interiorul PAS și asta se simte inclusiv pe fundalul scandalurilor recente. Am văzut reacții diferite din partea unor lideri și încercări de delimitare de anumite scandaluri. Cu siguranță există mai mulți poli de influență informală în interiorul partidului”, a declarat Curăraru pentru HotNews.ro.

Potrivit acestuia, desemnarea noului premier va reprezenta un test important pentru echilibrul intern al formațiunii.

„Știm despre rolul pe care îl au diferiți lideri în structura partidului și în zona executivă. Undeva pe această axă a influenței vom vedea și desemnarea noului premier. Aceasta va fi probabil cea mai clară demonstrație a raportului de forțe din interiorul PAS”, afirmă expertul.

După ce Maia Sandu a declarat că Alexandru Munteanu avea obiecții față de activitatea ministrului Educației, Dan Perciun, HotNews l-a întrebat pe Curăraru dacă cunoaște natura divergențelor dintre cei doi.

„Nu cunosc”, a răspuns analistul ,care consideră totuși că dezvăluirea făcută de președintă confirmă existența unor tensiuni serioase în interiorul executivului.

„Se confirmă ruptura internă din garnitura guvernamentală despre care am vorbit”, a declarat Curăraru pentru HotNews.

Interimatul funcției va fi asigurat de Alexandru Munteanu, iar săptămâna viitoare președinta Maia Sandu va începe consultările cu partidele parlamentare pentru a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru.