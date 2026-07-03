Skip to content
Actualitate

Cum s-a ajuns la demisia premierului de la Chișinău, în mijlocul unor scandaluri de corupție din instituțiile statului: „Există o explicație principală”

Oxana Bodnar
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Analiști politici consultați de HotNews spun că în spatele demisiei premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, după 8 luni de mandat, se află probleme mult mai profunde decât cele recunoscute oficial.

  • Premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia, spunând că „în momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec“.
  • Președinta Maia Sandu a răspuns într-o conferință: „Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false”.
  • Demisia vine în contextul unor scandaluri de corupție, între care cel cu CV-ul falsificat și salariile nejustificate la MoldAtsa, reținerea secretarei de stat de la Ministerul Agriculturii, Tatiana Nistorică, dar și acuzațiile privind posibile implicări ale factorilor de decizie de la Chișinău în schemele de escrocherie prin așa-zisele call-centers. 

HotNews a stat de vorbă cu mai mulți analiști despre criza politică declanșată vineri la Chișinău. Politologul Ion Tăbârță spune că demisia l-a surprins: „Deși circulau anumite zvonuri privind o posibilă plecare, nu existau premise publice clare că își va da demisia”.

În opinia sa, principalul motiv al retragerii trebuie căutat în relația dintre premier și partidul aflat la guvernare.

Un alt analist politic consideră că mesajul prin care Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia conține mai multe semnificații decât cele prezentate oficial.

„Mandatul lui Munteanu de premier a fost limitat de alte forțe din arhitectura puterii de la Chișinău”