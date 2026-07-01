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Actualitate

Scandalul din jurul instituției care gestionează spațiul aerian al Moldovei: un CV falsificat și salarii nejustificate / Verișoara Maiei Sandu spune că va returna banii / Ce spune președinta

Oxana Bodnar
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De aproape două săptămâni, Republica Moldova este zguduită de scandalul de la MoldATSA, instituția de stat care gestionează spațiul aerian al țării. Totul a pornit de la o investigație de presă care a arătat că directorul Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul de angajare și s-a extins ulterior la salariile și sporurile acordate unor angajați. Directorul a fost demis din funcție, iar șeful comisiei parlamentare care l-a recomandat pe director și-a dat demisia din funcție, la fel ca și șeful agenției care monitorizează activitatea MoldATSA. Pe fondul acestui scandal, și-a dat demisia și șefa comunicării, care este verișoara președintei Maia Sandu, după ce s-a aflat că câștigă peste 6000 euro pe lună, deși nu este foarte clar pentru ce. 

  • „Nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la MoldATSA pentru o asemenea sumă. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari şi competitive la nivel internaţional sunt controlorii, pentru că de ei depinde siguranţa spaţiului aerian”, a declarat președinta Maia Sandu, care a negat că ar fi avut vreo legătură cu angajarea verișoarei sale.  
  • Scandalul MoldATSA s-a transformat într-o dezbatere despre verificarea persoanelor numite în funcții-cheie, controlul exercitat asupra întreprinderilor de stat și modul în care sunt cheltuite resursele financiare ale unei companii strategice pentru Republica Moldova.