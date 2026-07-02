Cum s-a transformat un avantaj strategic enorm al Rusiei într-o mare vulnerabilitate

Introducerea rapidă de către Kiev a unor noi sisteme, precum racheta de croazieră „Flamingo” sau FP-5, și a unei noi generații de drone cu rază lungă de acțiune a făcut vulnerabile obiective strategice puternic apărate din Moscova, Sankt Petersburg și din alte zone din partea europeană a Rusiei, scriu profesorul german de științe politice Andreas Umland și cercetătoarea ucraineană Lesia Bidochko, într-un articol de opinie publicat astăzi de HotNews.

Dr. Lesia Bidochko este cercetătoare în domeniul politicilor la think-tank-ul European Policy Institute in Kyiv (EPIK), profesoară asistentă de științe politice la Academia Kiev-Mohyla și cercetătoare non-rezidentă la Universitatea Europeană Viadrina din Frankfurt (Oder).

Andreas Umland a studiat științe politice și istoria la Berlin, Oxford, Stanford și Cambridge, este profesor asociat la Departamentul de Științe Politice al Academiei Kyiv-Mohyla (NaUKMA) și este analist la Centrul de Studii din Europa de Est din Stockholm (SCEEUS) al Institutului Suedez de Relații Internaționale (UI).

Nu doar un dezastru de imagine pentru Moscova

Recentele atacuri ucrainene de lungă distanță asupra infrastructurii energetice rusești din Sankt Petersburg, Moscova și din alte localități rusești au schimbat percepția la nivel mondial asupra războiului ruso-ucrainean – și nu în ultimul rând în afara Europei. Imaginile cu loviturile spectaculoase ale dronelor și rachetelor ucrainene asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri rusești reprezintă o mare rușine pentru Kremlin, atât în Rusia, cât și în afara acesteia. Tot mai multe înregistrări video cu explozii de amploare și/sau incendii pe tot teritoriul țării zdruncină imaginea internațională și auto-imaginea Rusiei, până acum predominantă, ca una dintre cele mai mari puteri militare ale lumii și din istorie.

Cu toate acestea, poate chiar mai important decât dezastrul de imagine al Moscovei sunt rezultatele concrete tot mai semnificative ale succeselor, dramatice sau mai puțin dramatice, ale forțelor armate ucrainene în spatele frontului rusesc.

Până acum câteva săptămâni, nu era pe deplin clar care ar fi rațiunea, substanța și rezultatele noii strategii ucrainene de atacuri la distanță lungă asupra infrastructurii energetice și economice a Rusiei. De câteva luni deja există însă o documentație vizuală a unor lovituri ucrainene tot mai adânci și mai precise asupra unor obiective militare și industriale din interiorul teritoriului rusesc.

Un avantaj strategic enorm devenit acum o provocare pentru Rusia

Până de curând, ipoteza dominantă a fost că, oricât de spectaculoase ar părea vizual, aceste succese ucrainene nu reprezintă decât niște înțepături de ac pentru puternica Rusie. Având în vedere dimensiunea, răspândirea, soliditatea, capacitatea de reparare rapidă și redundanțele uriașului sector rusesc de rafinare, transport și depozitare a combustibililor, se spunea că „sancțiunile la distanță lungă” impuse de Ucraina cu greu ar putea schimba cursul războiului.

În ultimele câteva săptămâni, s-a dovedit că atât considerația tradițională față de capacitatea industrială, puterea militară și adâncimea strategică a Rusiei, pe de o parte, cât și scepticismul larg răspândit cu privire la eficacitatea dezvoltării armamentului ucrainean de lungă distanță și a atacurilor în adâncime cu drone și rachete erau nefondate. În iunie 2026, producția de benzină a Rusiei a scăzut cu 25% față de aceeași perioadă din 2025, precum și față de martie 2026, când atacurile cu drone ale Ucrainei începuseră să se intensifice. Până la sfârșitul lunii iunie 2026, cel puțin 17 regiuni impuseseră restricții obligatorii asupra vânzărilor de benzină și motorină, în timp ce zeci de alte regiuni au raportat penurii sau restricții.

Raționalizarea combustibilului nu mai reprezintă doar o problemă majoră pentru teritoriile ucrainene ocupate temporar de Rusia, ci se extinde acum și în întreaga Federație Rusă. Nici măcar capitalele țării, Moscova și Sankt Petersburg, care beneficiază de obicei de aprovizionare bună, nu pot satisface cererea locuitorilor lor de benzină și motorină. Chiar și regiunile îndepărtate din imensa parte asiatică a Rusiei sunt din ce în ce mai afectate de o criză a combustibilului care a atins acum proporții de amploare națională.

Introducerea rapidă de către Kiev a unor noi sisteme, precum racheta de croazieră „Flamingo” sau FP-5, precum și a unei noi generații de drone cu rază lungă de acțiune, a făcut ca obiectivele strategice puternic apărate din Moscova, Sankt Petersburg și din alte locații din partea europeană a Rusiei, precum și din împrejurimile acestora, să devină vulnerabile.

Până de curând, teritoriul imens al Rusiei era considerat un avantaj strategic enorm. Se dovedește însă acum că apărarea unei infrastructuri energetice interconectate, răspândită pe o țară uriașă care se întinde pe unsprezece fusuri orare, reprezintă mai degrabă o provocare decât un avantaj în fața unui inamic cu capacități de lovire la distanță tot mai mari și relativ ieftine. Cel puțin pentru moment, Moscova nu este în măsură să protejeze simultan numeroasele componente ale vastului său sistem energetic- rafinării de petrol, stații de pompare a gazului și a combustibilului, noduri feroviare și depozite de stocare.

„Dacă această tendință va continua, contextul general al războiului se va schimba”

Poate că, cel mai grav pentru Kremlin, această problemă generală a căpătat în ultimele săptămâni o dimensiune cu adevărat dramatică pentru Crimeea anexată ilegal. Peninsula nu este doar bijuteria coroanei expansionismului lui Putin, ci, începând din 2022, și principalul nod logistic al Rusiei pentru operațiunile militare din sudul Ucrainei. Funcția strategică importantă a Crimeei, determinată de poziția sa geografică, ca un fel de portavion al Rusiei în nordul Mării Negre, reprezintă totodată problema peninsulei. Crimeea se află la o distanță relativ mare de Rusia propriu-zisă, aproape de teritoriul continental al Ucrainei, fiind astfel deosebit de vulnerabilă la armamentul recent introdus de Ucraina și la abordarea modernă a războiului.

Aprovizionarea cu combustibil a peninsulei a fost întreruptă nu numai și nu atât din cauza avariilor suferite de rafinării, cât mai ales deoarece rutele de transport din Rusia către Crimeea sunt acum supuse unor atacuri constante din partea Ucrainei. Acest lucru este valabil atât pentru legăturile feroviare și rutiere din Rusia către Crimeea, prin teritoriul uscat ocupat din sudul Ucrainei, cât și pentru transportul maritim pe podul de la Kerci, recent construit, și cu ajutorul feriboturilor mari de pe Marea Neagră. Întreruperea tot mai accentuată a legăturilor dintre Rusia și Crimeea face, în plus, din ce în ce mai dificil pentru Moscova să asigure rotația trupelor, stocurile de muniție și provizii, precum și întreținerea echipamentelor pe peninsula ocupată.

Nikolay Mitrokhin, eminent istoric al Rusiei cu sediul în Germania, de la Universitatea din Bremen, a comentat pe Facebook: „Depozite militare și uzine de apărare, nave de război și sisteme de apărare aeriană, rafinării și depozite de petrol, substații electrice și stații de comprimare a gazului – numărul țintelor majore lovite de Forțele Armate Ucrainene și de unitățile de drone ale SBU a ajuns la cel puțin 40 pe zi. În plus, există zeci de ținte mai mici, datorită cărora, de exemplu, transportul de marfă a ajuns aproape la un punct mort în cel puțin trei regiuni ocupate (Zaporizhzhia, Herson și Donețk), în timp ce în alte două regiuni ocupate [Crimeea și Luhansk] și într-un grup de regiuni de frontieră, acesta este plin de riscuri enorme”.

Moscova nu poate compensa, repara sau înlocui pe deplin și rapid instalațiile și stocurile pe care dronele și rachetele de croazieră ucrainene le-au întrerupt, avariat sau distrus în părțile vestice ale Federației Ruse și în zona pe care a capturat-o ilegal de la Ucraina.

Potrivit lui Mitrokhin, în prezent „dronele de atac ucrainene controlează spațiul aerian rus cel puțin până la Urali, sistemul rus de apărare aeriană s-a redus la câteva puncte apărate cu disperare de ultimele rachete «Pantsir» rămase, iar Forțele Armate Ucrainene au acum capacitatea […] de a elimina practic orice țintă”.

Mai mult, perturbările tot mai numeroase din sectorul combustibililor din Rusia coincid cu scăderea veniturilor din exporturile de energie ale Rusiei. Scăderea prețurilor globale la petrol a redus veniturile bugetare mult mai mult decât se anticipase anterior, forțând Moscova să-și revizuiască proiecțiile bugetare. Dacă această tendință va continua sau chiar se va agrava pentru Rusia, contextul general al conflictului ruso-ucrainean se va schimba.

Războiul s-ar putea transforma în prezent dintr-un obstacol minor și pe termen scurt într-unul major și pe termen mediu pentru funcționarea vieții economice și sociale cotidiene a Rusiei. În cuvintele lui Mitrokhin, „poate că acest abis are un fund. Dar încă nu este vizibil. Iar Rusia se îndreaptă cu viteză tot mai mare spre el”.

Articolul de opinie a fost publicat inițial în Contributors.ro.