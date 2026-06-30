Cum s-a văzut scandalul Călin Georgescu – Anca Alexandrescu în audiența Realitatea Plus

Momentul neașteptat dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu din emisiunea de duminică seară a urcat Realitatea Plus pe primul loc în topul audiențelor televiziunilor de știri la nivel urban, conform Pagina de Media.

Cearta dintre fostul candidat la prezidențiale și Anca Alexandrescu a adus în fața televizoarelor mult mai mulți telespectatori decât are, de obicei, televiziunea, conform sursei citate.

La nivel național, televiziunea a fost urmărită, în intervalul 21:00-22:00, de 355.000 de români în fiecare minut, cifre mult mai mari față de audiențele normale, relatează Pagina de Media. În luna mai, de pildă, audiența medie a fost de 160.000 de telespectatori.

Astfel, Realitatea Plus a fost pe locul doi în topul audiențelor de la nivel național, după România TV, care a înregistrat 390.000 de telespectatori în fiecare minut. Momentul din emisiunea Ancăi Alexandrescu a adus audiențe peste posturile Antena 3 (230.000 de spectatori) și Digi24 (105.000 de spectatori).

La nivel urban și pe publicul comercial, Realitatea Plus a fost pe prima poziție în topul posturilor de știri. Televiziunea a înregistrat 250.000 de telespectatori pe minut, în publicul urban, de aproape trei ori mai mulți decât are în obișnuit în intervalul de seară, mai scrie Pagina de Media.

În topul audiențelor la nivel urban au urmat, după Realitatea Plus, România TV (185.000 de spectatori), Antena 3 (145.000 de spectatori), Digi24 (65.000), B1 TV (30.000), TVR Info (6.000), Prima News (5.000) și Euronews (5.000).