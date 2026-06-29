Scandalul dintre Realitatea Plus și Călin Georgescu ia amploare. Fostul candidat tocmai a aflat că nu se va mai vedea pe post. „Ne asumăm această decizie”

Realitatea Plus condamnă afirmațiile făcute de Călin Georgescu în emisiunea de duminică a Ancăi Alexandrescu și îi cere public fostului candidat la președinție să își ceară scuze față de trust și de telespectatori. Până atunci, Georgescu nu se va mai vedea pe post.

„După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realitatea PLUS și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating”, a scris redacția într-un articol publicat luni dimineață.

Realitatea Plus anunță că nu va mai participa și nu va mai transmite informații despre Călin Georgescu până „în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității PLUS, cât si telespectatorilor care urmăresc această televiziune”.

„Ne asumăm această decizie chiar dacă ea poate însemna pierderea unei părți din audiența pe care am fi câștigat-o prin reflectarea activității sale. Realitatea PLUS își respectă telespectatorii. Iar acest respect este mai important decât orice audiență”, au mai scris jurnaliștii.

Tensiunile dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu

Mesajul public al televiziunii vine după ce, invitat duminică seară în emisiunea Ancăi Alexandrescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale a pornit o confruntare cu jurnalista, pe care a acuzat-o că l-a susținut pe fostul premier desemnat Adrian Veștea și a îndemnat-o să-și ceară scuze „poporului”. Georgescu a mai acuzat Realitatea Plus că l-a cenzurat.

Moderatoarea i-a răspuns că a avut o poziție favorabilă lui Veștea „ca să scăpăm de Bolojan”. Însă Georgescu a combătut-o din nou. „Complet fals”, a spus el, argumentând că și Veștea avea același model economic precum Ilie Bolojan „care a dărâmat România”.

Acuzată de fani că a trădat tabără „suveraniștilor”, Alexandrescu a insistat să își apere punctul de vedere, iar Georgescu a replicat: „Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit”.

Pe parcursul interviului, fostul prezidențiabil a făcut aluzie că moderatoarea nu are principii. „Ce vreți să sugerați? Că n-am caracter?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„Doamnă! Eu am fost foarte clar. Eu nu am ce să vă spun mai mult de atât”, a răspuns el.

Georgescu i-a mai reproșat că, deși a fost susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, realizatoarea Realitatea Plus și-a schimbat atitudinea față de partidul lui George Simion. „Nu am nicio obligație față de ei”, a spus Alexandrescu, argumentând că are dreptul la opinie.

Ea a mai punctat că Georgescu a fost nedrept în emisiunea de duminică seară. „Nu voi accepta niciodată să fiu călcată în picioare! Mi-am pus toată familia în pericol”, a spus Alexandrescu, subliniind că nu mai vrea să ascundă faptul că „Simion a făcut negocieri pe sub masă” cu Cabinetul Veștea.

Spre finalul interviului, Georgescu a sugerat că Realitatea Plus i-a oferit platformă pentru că intervențiile sale fac audiență.